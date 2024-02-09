Niğde ve Adıyaman için uyarı yapıldı

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi, Orta Mahallesi, Sağlık Mahallesi, Yakacık Köyü; Şafak Mevkii bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Seslikaya Köyü’ne,

Yarın 13.30 ila 15.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi, Zafer Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Kemer Mahallesi bölgelerine,

Yarın 15.30 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Efendibey Mahallesi, Şahinali Mahallesi, Şahsüleyman Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Efendibey Mahallesi, İlhanlı Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Ballık Mahallesi, Çövek Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Mehmetpaşa Mahallesi bölgelerine,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Ballık Mahallesi, Çövek Mahallesi, Doğu Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Mehmetpaşa Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalara göre:

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kayalık Mahallesi 2483, 2478, 2444, 2443, 2446, 2448, 2445, 2439, 2434, 2435, 2430 Nolu Sokaklara,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Merkez İlçesine bağlı Yeni Mahalle 2699, 29100, 29102, 26103, 29105, 26106, 26101, 26110, 2606, 26198, 26208, 26213, 26212, 26194, 26221, 26220, 26214, 26215, 26197, 26222, 26223 Nolu Sokaklara” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.