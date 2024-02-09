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Malatya’da elektrik kesintileri devam ediyor

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da elektrik kesintileri devam ediyor mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı İsak, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz, Behramlı, Ulutaş, Gevheruşağı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, 1’inci OSB, 2’nci OSB mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Sarıkız Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ayvalı, Ağılyazı, Kaynarca, Akbaba, Aşağıselimli, Hacolar, Temüklü mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Boğazgören, Beykent mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Fırıncı, Pelitli, Söğütlü, Kavaklıdere, Pazarcık, Poskıran, Ormaniçi, Tepehan, Örmeli, Köylü, Yaygın, Tokluca, Yazıca, Balpınarı, Çayköy, Karşıyaka, Aliçeri, Ulutaş, Gertan, Nohutlu, Yeşildere, Örnekköy, Tanışık, Gülümuşağı, Alihan, Körme, Çamlıdere, Uzuntaş, Erdemler, Bölünmez, Uluköy, Taşbaşı, Ersele, Koçköy, Arıtoprak, Gözlüce, Teluşağı, Örencik, Yamaç, Deredüzü, Arslankent, Gözlüce, Teluşağı, Örencik, Yamaç, Deredüzü, Arslankent, Uzunkoru, Kayadere, Taştepe, Korucak, Köklükaya, Meşedibi, Çengelli, Bakımlı, Şiro Taraksu, Ağalar, Esenlik, Başmezra, Üçyaka, Yandere, Şükan, Konurtay, Aktarla, Büyüköz, Sahilköy, Arınlı, Kozluk, Tekederesi, Tatlıcak, Taşmış, Çukuroymağı, Bölükkaya, Gündeğer, Hatip, Gündüz, Belenköy, Karakaya, Esencik, Yediyol, Çığırlı, Uzunhüseyin, Bulgurlu, Fırıncı, Kıyıcak, Darıpınar, Merdivenler, Şişman, Meydancık, Bahri, Erdemli, Dedeköy, Düztarla, Soğukpınar, Bağlıca, Kapıkaya, Yeniköy, Alhanuşağı, Abuşoğlu, Üçdeğirmen, Tepebaşı, Mahmut Dursun, Düzyol, Kamıştaş, Salkımlı, Çanakçı, Sarıot, Kaleköy, İkizpınar, Güneyce, Kumluyazı, Topkıran, Gülenköy, Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Bentköy, Karahüseyin, Çolak, Üzümlü, Beydağı, Üçgöze, Hacıhaliloğluçiftliği, Gülümuşağı, Uluköy, Bulgurlu, Fırıncı, Yenice, Yaygın, Tokluca, Bağtepe, Çolaklı, Sevildağ, Merdivenler, Bulutlu, Hisartepe, Tanışık, Pelitli, Yıldıztepe, Orduzu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Sofular Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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09 Şub 2024 - 12:10 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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