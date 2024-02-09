09 Şub 2024 - 11:56- Gündem G:

Son dakika Bakan Tunç açıkladı: 500 güne düşürüldü

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-Malatya Adliye Sarayının temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 700 gün içinde tamamlanması planlanan Malatya Adliye Sarayı inşaat süresinin 500 güne düşürüldüğünü kaydetti.

Son dakika Bakan Tunç açıkladı 500 güne düşürüldü mask
Son dakika Bakan Tunç açıkladı 500 güne düşürüldü
Son dakika Bakan Tunç açıkladı 500 güne düşürüldü
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Malatya Adliye Sarayının temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 700 gün içinde tamamlanması planlanan Malatya Adliye Sarayı inşaat süresinin 500 güne düşürüldüğünü kaydetti.

2025’İN İLK AYLARINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Malatya’da temeli atılan Adalet Sarayı’nın yapımı için gerekli ödeneğin hazırlandığını ve yapımının hızlandırılacağını belirten Tunç, Malatya Adalet Sarayı’nı yapan müteahhit firma yetkilisi ile konuşarak 700 günde yapılması planlanan binanın kaç günde yapılabileceğini sordu. Yapılan istişareler sonucunda 700 günde yapılması planlanan Malatya Adliye Sarayı’nın 500 günde yapılması planlanarak, çalışmaların hızlandırılacağı bildirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Müteahhit firmamız gereken hassasiyeti gösterecek ve ayrılan bütçe ile 500 gün gibi bir sürede temeli atılan Malatya Adalet Sarayı’mızın yapımı tamamlanacak” dedi.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

Son dakika Bakan Tunç açıkladı: 500 güne düşürüldü
 

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09 Şub 2024 - 11:56 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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