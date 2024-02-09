İstanbul’u Malatyalılar bastı! İşte İstanbul’da yaşayan Malatyalıların nüfusu

TÜİK verilerine göre, İstanbul'da yaşayan Malatyalıların tercih ettiği ilçeler açıklandı. Malatyalıların en yoğun olduğu ilçe, detaylı bir araştırma sonucunda açıklandı. Araştırmaya göre, işte Malatyalıların en çok ikamet ettiği ilçelerin detayları...
2023 yılında İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla göre azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi olduğu açıklandı. Peki İstanbul’da en çok hangi memleketten vatandaş var?
TÜİK’in açıklamış olduğu verilere göre İstanbul’da en çok 754 bin 327 kişiyle Sivaslılar yaşarken, ikinci sırada 544 bin 60 kişiyle Kastamonulular takip etti. Üçüncüsü ise 515 bin 544 kişiyle Ordulular yer aldı.
Açıklanan verilere göre ilk 10 arasında 7’inci sırada bulunan ve toplam 419 bin 244 kişi ile Malatyalılar olurken, İstanbul’un hangi ilçesinde kaç Malatyalı olduğu merak edildi. İşte o liste:
Adalar : 504
Arnavutköy : 8133
Ataşehir : 9966
Avcılar : 14451
Bağcılar : 32706
Bahçelievler : 27035
Bakırköy : 7862
Başakşehir : 22884
Bayrampaşa : 5963
Beşiktaş : 2447
Beykoz : 2518
Beylikdüzü : 12024
Beyoğlu : 1813
Büyükçekmece : 6332
Çatalca : 1158
Çekmeköy : 4191
Esenler : 30004
Esenyurt : 20399
Eyüpsultan : 7630
Fatih : 15210
Gaziosmanpaşa : 19964
Güngören : 14550
Kadıköy : 7333
Kağıthane : 4197
Kartal : 8075
Küçükçekmece : 26499
Maltepe : 9925
Pendik : 8649
Sancaktepe : 5816
Sarıyer : 4624
Şile : 453
Silivri : 5086
Şişli : 3644
Sultanbeyli : 4862
Sultangazi : 30654
Tuzla : 3238
Ümraniye : 10014
Üsküdar : 11276
Zeytinburnu : 7135
İSTANBUL’DA YAŞAYAN DİĞER İLLER VE SIRALAMASI ŞU ŞEKİLDE:
1) Sivas: 754.327
2) Kastamonu: 544.060
3) Ordu: 515.544
4) Giresun: 482.530
5) Tokat: 478.587
6) Erzurum: 450.286
7) Malatya: 419.224
8) Samsun: 415.022
9) Trabzon: 411.065
10) Sinop: 365.925
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.