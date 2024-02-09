İstanbul’u Malatyalılar bastı! İşte İstanbul’da yaşayan Malatyalıların nüfusu

TÜİK verilerine göre, İstanbul'da yaşayan Malatyalıların tercih ettiği ilçeler açıklandı. Malatyalıların en yoğun olduğu ilçe, detaylı bir araştırma sonucunda açıklandı. Araştırmaya göre, işte Malatyalıların en çok ikamet ettiği ilçelerin detayları...

2023 yılında İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla göre azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi olduğu açıklandı. Peki İstanbul’da en çok hangi memleketten vatandaş var?

TÜİK’in açıklamış olduğu verilere göre İstanbul’da en çok 754 bin 327 kişiyle Sivaslılar yaşarken, ikinci sırada 544 bin 60 kişiyle Kastamonulular takip etti. Üçüncüsü ise 515 bin 544 kişiyle Ordulular yer aldı.

Açıklanan verilere göre ilk 10 arasında 7’inci sırada bulunan ve toplam 419 bin 244 kişi ile Malatyalılar olurken, İstanbul’un hangi ilçesinde kaç Malatyalı olduğu merak edildi. İşte o liste:

Adalar : 504

Arnavutköy : 8133

Ataşehir : 9966

Avcılar : 14451

Bağcılar : 32706

Bahçelievler : 27035

Bakırköy : 7862

Başakşehir : 22884

Bayrampaşa : 5963

Beşiktaş : 2447

Beykoz : 2518

Beylikdüzü : 12024

Beyoğlu : 1813

Büyükçekmece : 6332

Çatalca : 1158

Çekmeköy : 4191

Esenler : 30004

Esenyurt : 20399

Eyüpsultan : 7630

Fatih : 15210

Gaziosmanpaşa : 19964

Güngören : 14550

Kadıköy : 7333

Kağıthane : 4197

Kartal : 8075

Küçükçekmece : 26499

Maltepe : 9925

Pendik : 8649

Sancaktepe : 5816

Sarıyer : 4624

Şile : 453

Silivri : 5086

Şişli : 3644

Sultanbeyli : 4862

Sultangazi : 30654

Tuzla : 3238

Ümraniye : 10014

Üsküdar : 11276

Zeytinburnu : 7135

İSTANBUL’DA YAŞAYAN DİĞER İLLER VE SIRALAMASI ŞU ŞEKİLDE:

1) Sivas: 754.327

2) Kastamonu: 544.060

3) Ordu: 515.544

4) Giresun: 482.530

5) Tokat: 478.587

6) Erzurum: 450.286

7) Malatya: 419.224

8) Samsun: 415.022

9) Trabzon: 411.065

10) Sinop: 365.925