Diyarbakır’da yaşayanların dikkatine 16 ilçeye uyarı geldi

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Tosunlu, Güleçoba, Övündüler, Kırkkoyun, Oğlaklı, Karacadağ, Körhat, Tellikaya bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Şirinevler, Yeşilköy, Yapraklı, Kortaş, Armutova, Salihli, Sallar, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, İstasyon, Bagür, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü, Çayırdere, Kesentaş, Yolbulan, Dağarası, Salihli, Gökiçi, Kocaali, Selmanköy, Akçakale, Kayan bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Karayiğit, Güroluk, Erler, Yamaçköy, Oğuzlar, Akçay, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Kayayolu, Eryolu bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Konuksever, Toplu, Saray, Tepe, Karamusa bölgelerine,
Yarın 14.00-20.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Kırmasırt, Çarıklı, Toraman bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Karakaya bölgesine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Kocaalan bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Veziri, Serenköy, Uzunlar, Kırım, Merkez, Duru bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt, Gedikalan, Sarıçanak, Varınca, Çökeksu, Ormankaya, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Fırat, Mezopotamya, Peyas, Şeyh Şamil, Fırat, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Çölgüzeli, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü, Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru, Boyunlu, Savat, Yalaza, Uçarlı, Çağdaş, Kabakaya, Bağlan, Ortaç, Ziyaret, Yaprak, Çağlayan, Yorulmaz, Baharlar, Kılıçlı, Zümrüt, Güldiken, Üçdamlar, Yukarıturalı, Kaledibi, Ecemiş, Abalı, Dernek, Daralan, Şenlik, Karahasan, Çeper, Hedik, Kıralan, Yamaçlı, Tuzla, Birlik, Ergin, Örtülü, Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Serin, Uçarlı, Güçlü, Dibek, Dernek, Daralan, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret, Çağlayan, Karpuzlu, Kamışlı, Yorulmaz, Baharlar, Gürbeyli, Müminağa, Yeşilburç, Çarşı, Kılıçlı, Damar, Kıyı, Yenişehir, Türeli, Yünlüce, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Zümrüt, Güldiken, Yaprak, Sığınak, Dallıca, Budak, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere, Gürbeyli, Müminağa, Çarşı, Damar, Yenişehir, Türeli, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Sığınak, Budak, Kıpçak bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Doğanlı, Kuşburnu, Esenbağ, Sarıkamış, Köşk, Meşeler, Dumrul, Alcık, Sapanca, Büyükakören, Ziyaret, Kavaklıbağ, Küçükakören, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Alibardak, Mermer, Dervişhasan, Kumrucak, Karacaören, Fidanlar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler bölgelerine” elektrik enerjisi verilemeyecektir.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.