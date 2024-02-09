Kayseri ve Kahramanmaraş yarın dikkat

KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçelerine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Tomarza ilçelerine bağlı Cumhuriyet, Yavuzselim mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.30 saatleri arasında Melikgazi ilçelerine bağlı Kıranardı Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Develi ilçelerine bağlı Zile, Karacaören mahallelerine

Bugün 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Yahyalı ilçelerine bağlı İlyaslı Mahallesi’ne,

Bugün 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçelerine bağlı Kuşçu, İçmece, Kayadibi, Ovaçiftlik, Kovalı mahallelerine,

Bugün 13.30 ila 16.30 saatleri arasında Melikgazi ilçelerine bağlı Anbar Mahallesi’ne,

Bugün 13.30 ila 16.00 saatleri arasında Yahyalı ilçelerine bağlı Yerköy, Kocahacılı mahallelerine,

Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçelerine bağlı Battalgazi Mahallesi’ne,

Bugün 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan ilçelerine bağlı Gergeme Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçelerine bağlı Şeker Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçelerine bağlı Yukarı Kuyumcular Mahallesi Balduklar ve Camuzoğlu Mevkiileri,

Bugün 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçelerine bağlı Cennetpınarı Mahallesinde Bulunan Özel Trafolu Müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.