9 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 9 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’9 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
9 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ
24 SAAT AÇIK
DAMLA ECZANESİ – BATTALGAZİ
MÜJDE HASTANESİ YANI
24 SAAT AÇIK
NİSA ECZANESİ – BATTALGAZİ
MEHMET BUYRUK CADDESİ, RIDVAN MERTÖZ ORTAOKULU ÖNÜ
24 SAAT AÇIK
EMNİYET ECZANESİ – YEŞİLYURT
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI, İNÖNÜ MAHALLESİ, İSTASYON CADDESİ, NO:15/B
24 SAAT AÇIK
BULVAR ECZANESİ – YEŞİLYURT
KARAKAVAK MAHALLESİ, ESKİ FEN LİSESİ ARKASI, SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.