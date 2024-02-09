- Sağlık

9 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 9 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’9 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

9 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 9 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’9 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

9 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ

24 SAAT AÇIK

DAMLA ECZANESİ – BATTALGAZİ

MÜJDE HASTANESİ YANI

24 SAAT AÇIK

NİSA ECZANESİ – BATTALGAZİ

MEHMET BUYRUK CADDESİ, RIDVAN MERTÖZ ORTAOKULU ÖNÜ

24 SAAT AÇIK

EMNİYET ECZANESİ – YEŞİLYURT

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI, İNÖNÜ MAHALLESİ, İSTASYON CADDESİ, NO:15/B

24 SAAT AÇIK

BULVAR ECZANESİ – YEŞİLYURT

KARAKAVAK MAHALLESİ, ESKİ FEN LİSESİ ARKASI, SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK”

 

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09 Şub 2024 - 10:24 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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