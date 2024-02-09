Meteorolojiden Malatya’ya yağış uyarısı geldi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.
Meteoroloji Müdürlüğü “Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 14 derece,
Akçadağ: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 13 derece,
Arapgir: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 9 derece,
Arguvan: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 9 derece,
Battalgazi: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 14 derece,
Darende: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 13 derece,
Doğanşehir: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 10 derece,
Doğanyol: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 11 derece,
Hekimhan: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 10 derece,
Kale: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 13 derece,
Kuluncak: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 11 derece,
Pütürge: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 10 derece,
Yazıhan: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 13 derece,
Yeşilyurt: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 13 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.