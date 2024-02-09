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Meteorolojiden Malatya’ya yağış uyarısı geldi

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu; aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların genellikle yağmur şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin edildi. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bildirildi.

Meteorolojiden Malatya’ya yağış uyarısı geldi mask
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji Müdürlüğü “Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 14 derece,

Akçadağ: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 13 derece,

Arapgir: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 9 derece,

Arguvan: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 9 derece,

Battalgazi: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 14 derece,

Darende: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 13 derece,

Doğanşehir: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 10 derece,

Doğanyol: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 11 derece,

Hekimhan: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 10 derece,

Kale: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 13 derece,

Kuluncak: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 11 derece,

Pütürge: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 10 derece,

Yazıhan: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 13 derece,

Yeşilyurt: Parçalı çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 13 derece”

 

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09 Şub 2024 - 09:47 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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