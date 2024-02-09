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Bakan Tunç’tan Malatya Valiliğine ziyaret

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Bir dizi temas ve incelemelerde bulunarak, Malatya Adalet Sarayının temel atma törenine katılmak için Malatya’ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ilk adresi Malatya Valiliği oldu. Malatya Valiliğine bir ziyaret gerçekleştirerek burada şeref defterini imzalayan Bakan Tunç, Malatya'daki son durum hakkında Vali Ersin Yazıcı'dan bilgi aldı.

Bakan Tunç’tan Malatya Valiliğine ziyaret mask
Bakan Tunç’tan Malatya Valiliğine ziyaret
Bakan Tunç’tan Malatya Valiliğine ziyaret
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Bir dizi temas ve incelemelerde bulunarak, Malatya Adalet Sarayının temel atma törenine katılmak için Malatya’ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ilk adresi Malatya Valiliği oldu. Malatya Valiliğine bir ziyaret gerçekleştirerek burada şeref defterini imzalayan Bakan Tunç, Malatya'daki son durum hakkında Vali Ersin Yazıcı'dan bilgi aldı.

Bakan Tunç’tan Malatya Valiliğine ziyaret

Ziyarette Bakan Tunç’a, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er eşlik etti.

Bakan Tunç’tan Malatya Valiliğine ziyaret
Bakan Tunç’tan Malatya Valiliğine ziyaret
 
Bakan Tunç’tan Malatya Valiliğine ziyaret
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09 Şub 2024 - 09:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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