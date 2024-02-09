09 Şub 2024 - 09:40 - Gündem

Bakan Tunç’tan Malatya Valiliğine ziyaret

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunarak, Malatya Adalet Sarayının temel atma törenine katılmak için Malatya’ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ilk adresi Malatya Valiliği oldu. Malatya Valiliğine bir ziyaret gerçekleştirerek burada şeref defterini imzalayan Bakan Tunç, Malatya'daki son durum hakkında Vali Ersin Yazıcı'dan bilgi aldı.