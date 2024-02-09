Bakan Tunç’tan Malatya Valiliğine ziyaret

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunarak, Malatya Adalet Sarayının temel atma törenine katılmak için Malatya’ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ilk adresi Malatya Valiliği oldu. Malatya Valiliğine bir ziyaret gerçekleştirerek burada şeref defterini imzalayan Bakan Tunç, Malatya'daki son durum hakkında Vali Ersin Yazıcı'dan bilgi aldı.
Ziyarette Bakan Tunç’a, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er eşlik etti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.