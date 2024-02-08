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Malatya’da kültürel miras girişimi 512 milyon TL harcanacak

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da birçok kültürel varlık zarar gördü. Bu bağlamda kültürel varlıklar için yarım milyar lira harcanacağı açıklandı.

Malatya’da kültürel miras girişimi 512 milyon TL harcanacak mask
Malatya’da kültürel miras girişimi 512 milyon TL harcanacak
Malatya’da kültürel miras girişimi 512 milyon TL harcanacak
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Malatya’da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra kaç tarihi eser koruma altına alındı? Depremlerin ardından kültürel varlıkların durumuna istinaden kaç proje imzalandı? İşte tüm detaylar…

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 6 Şubat depremlerinden sonra şehrin son durumuna ilişkin paylaştığı verilerde, kültürel varlıklarla ilgili de bilgiler paylaştı.

Malatya’da kültürel miras girişimi 512 milyon TL harcanacak

154 PROJE İMZALANDI

Buna göre, Malatya’da depremlerden sonra 26 eser koruma altına alındı. Şehirde 6 tescilli eser kurtarıldı. Depremlerin ardından kültürel varlıkların korunması adına 154 proje imzalandı.

Malatya’da kültürel miras girişimi 512 milyon TL harcanacak

8 TESCİLLİ YAPININ ENKAZI KALDIRILDI

Malatya’da enkaz haline gelen 8 tescilli yapının tümünün enkazı kaldırılarak, YİKOB tarafından restorasyonuna başlandı.

Çalışmaların toplam yatırım tutarı 512 milyon TL.

Malatya’da kültürel miras girişimi 512 milyon TL harcanacak

İŞTE MALATYA’DA DEPREMİN ETKİLEDİĞİ BAZI KÜLTÜREL YAPILAR

Bu arada “Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Tarihi ve Kültürel Miras Yapılarına Etkisi: Malatya Örneği” başlıklı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi İrfan Tapan’ın hazırladığı araştırma, Malatya’da depremden zarar gören tarihi yapılar şöyle:

Malatya’da kültürel miras girişimi 512 milyon TL harcanacak

- Arslantepe Höyüğü Ören Yeri

- Malatya Arkeoloji Müzesi

- Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı

- Malatya Sütlü (Çermik) Cami

- Tarihi Hükümet Konağı

- Üç Horon (Taş Horon) Kilisesi

Malatya’da kültürel miras girişimi 512 milyon TL harcanacak

- Ören Cemevi

- Battalgazi Ulu Cami

- Hacı Yusuf Taş Cami (Yeni Cami)

- Malatya Şire Pazarı

- Malatya Bakırcılar Çarşısı

- Beşkonaklar Caddesi

- Geleneksel Yeşilyurt Evleri

- Gündüzbey Evleri

 

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08 Şub 2024 - 21:41 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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