08 Şub 2024 - 21:41 - Gündem

Malatya’da kültürel miras girişimi 512 milyon TL harcanacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da birçok kültürel varlık zarar gördü. Bu bağlamda kültürel varlıklar için yarım milyar lira harcanacağı açıklandı.