Malatya’da kültürel miras girişimi 512 milyon TL harcanacak

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra kaç tarihi eser koruma altına alındı? Depremlerin ardından kültürel varlıkların durumuna istinaden kaç proje imzalandı? İşte tüm detaylar…
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 6 Şubat depremlerinden sonra şehrin son durumuna ilişkin paylaştığı verilerde, kültürel varlıklarla ilgili de bilgiler paylaştı.
154 PROJE İMZALANDI
Buna göre, Malatya’da depremlerden sonra 26 eser koruma altına alındı. Şehirde 6 tescilli eser kurtarıldı. Depremlerin ardından kültürel varlıkların korunması adına 154 proje imzalandı.
8 TESCİLLİ YAPININ ENKAZI KALDIRILDI
Malatya’da enkaz haline gelen 8 tescilli yapının tümünün enkazı kaldırılarak, YİKOB tarafından restorasyonuna başlandı.
Çalışmaların toplam yatırım tutarı 512 milyon TL.
İŞTE MALATYA’DA DEPREMİN ETKİLEDİĞİ BAZI KÜLTÜREL YAPILAR
Bu arada “Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Tarihi ve Kültürel Miras Yapılarına Etkisi: Malatya Örneği” başlıklı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi İrfan Tapan’ın hazırladığı araştırma, Malatya’da depremden zarar gören tarihi yapılar şöyle:
- Arslantepe Höyüğü Ören Yeri
- Malatya Arkeoloji Müzesi
- Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı
- Malatya Sütlü (Çermik) Cami
- Tarihi Hükümet Konağı
- Üç Horon (Taş Horon) Kilisesi
- Ören Cemevi
- Battalgazi Ulu Cami
- Hacı Yusuf Taş Cami (Yeni Cami)
- Malatya Şire Pazarı
- Malatya Bakırcılar Çarşısı
- Beşkonaklar Caddesi
- Geleneksel Yeşilyurt Evleri
- Gündüzbey Evleri
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.