- Gündem

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 2 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? mask
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:

“Bugün saat 17.18’de, yerin 12.35 kilometre altında, 2.2 büyüklüğünde Adana Saimbeyli’de,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 17.02’de, yerin 5.02 kilometre altında, 3.0 büyüklüğünde Kahramanmaraş Onikişubat’ta,

Bugün saat 17.00’da, yerin 7.1 kilometre altında, 2.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Onikişubat’ta,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 16.33’de, yerin 7.0 kilometre altında, 1.6 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Bugün saat 15.06’da, yerin 7.0 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Diyarbakır Çüngüş’te,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 12.12’de, yerin 7.69 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,

Bugün saat 11.55’te, yerin 7.0 kilometre altında, 1.8 büyüklüğünde Bursa Mustafakemalpaşa’da,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 10.55’te, yerin 6.95 kilometre altında, 2.4 büyüklüğünde Ege Denizinde,

Bugün saat 09.40’ta, yerin 7.0 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Diyarbakır Çüngüş’te,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 08.57’de, yerin 7.3 kilometre altında, 1.6 büyüklüğünde Elazığ Maden’de,

Bugün saat 07.41’de, yerin 7.0 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Malatya Pütürge’de” deprem meydana geldi.

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?
 

Kaynak: Haber Merkezi

# Kandilli Rasathanesi, Afad, son dakika, son depremler, malatya son depremler, kandilli son depremler, afad son depremler

08 Şub 2024 - 21:16 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL