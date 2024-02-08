Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:
“Bugün saat 17.18’de, yerin 12.35 kilometre altında, 2.2 büyüklüğünde Adana Saimbeyli’de,
Bugün saat 17.02’de, yerin 5.02 kilometre altında, 3.0 büyüklüğünde Kahramanmaraş Onikişubat’ta,
Bugün saat 17.00’da, yerin 7.1 kilometre altında, 2.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Onikişubat’ta,
Bugün saat 16.33’de, yerin 7.0 kilometre altında, 1.6 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,
Bugün saat 15.06’da, yerin 7.0 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Diyarbakır Çüngüş’te,
Bugün saat 12.12’de, yerin 7.69 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,
Bugün saat 11.55’te, yerin 7.0 kilometre altında, 1.8 büyüklüğünde Bursa Mustafakemalpaşa’da,
Bugün saat 10.55’te, yerin 6.95 kilometre altında, 2.4 büyüklüğünde Ege Denizinde,
Bugün saat 09.40’ta, yerin 7.0 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Diyarbakır Çüngüş’te,
Bugün saat 08.57’de, yerin 7.3 kilometre altında, 1.6 büyüklüğünde Elazığ Maden’de,
Bugün saat 07.41’de, yerin 7.0 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Malatya Pütürge’de” deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.