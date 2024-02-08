Malatya ve Sincik arasına otoyol Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yol sözü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki ziyaretleri bugün de tüm hızıyla devam etti. Dün Şanlıurfa'nın ardından bugün Adıyaman'da 2 bin 798 konutun hak sahiplerine teslim töreni ve partisinin Adıyaman Belediye Başkan adaylarının tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ve son olarak da daha önce söz verdiği Sincik ilçelerine ziyaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde yüzde 95 gibi rekor oy oranına sahip Sincik'te halka seslenen Erdoğan, ilçedeki hak sahiplerine konutlarını ve köy evlerini en kısa sürede teslim etmeye başlayacaklarını söyledi.

"SİNCİK'E VEFA BORCUMUZ VAR"

Deprem gününden bu yana yakım meydana gelen şehirleri yalnız bırakmayıp her fırsatta geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Asrın felaketinin yıl dönümü vesilesiyle Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa'nın ardından Adıyaman'ımızda da vatandaşlarımızla buluştuk. Bu defa programımıza Kahta ve Sincik'i de dahil ettik. Çünkü bizim Sincik'e vefa borcunuz var. Sincik, her seçimde rekor oy oranlarıyla bizim yanımızda yer almış bir ilçemizdir. Geçtiğimiz Mayıs ayındaki seçimlerde yüzde 95'i bulan bir oy oranıyla yine yanımızda yer aldınız. Hatırlarsanız 2015 yılında da teşekkür için ilçemize gelmiş sizlerle. hasbihal etmiştik. Bugün Önce Adıyaman'da deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimi törenine katıldık. Ardından Adıyaman ilçe adaylarımızın tanıtımı vesilesiyle teşkilatımızla buluştuk. Sincik'ten önce de yine bir sözümüzü yerine getirmek üzere Kahta ilçemizi ziyaret ettik. Şimdi de sizlerle bir aradayız. Hamdolsun. Adıyaman'da baştan sona dolu dolu bir gün geçirdik. Tarihin kültürün, medeniyetin, sanayinin, tarımın hepsinden önemlisi güzel insanların şehri Adıyaman'ı adeta Acı Yaman'a çeviren depremin izlerini birer birer siliyoruz. Sadece bununla kalmıyor şehrimizin önüne daha güzel, daha müreffeh daha aydınlık bir geleceğin kapılarını açıyoruz"

dedi

SİNCİK'E OTOYOL SÖZÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Sincik ve Kahta - Sincik arasına yeni otoyol isteyen Sinciklilere yeni yol sözü verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na talimat veren Erdoğan, "Beni yalancı çıkarma sakın" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimleri için de rekortmen ilçe Sincik'ten yeni bir rekora daha imza atmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı