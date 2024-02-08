Sonunda net tarih verildi Malatya’da kuralar çekiliyor

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve bugün de Adıyaman’da kura çekimleri gerçekleştirildi. Malatya’da kura çekiminin ne zaman yapılacağıyla ilgili sorular merak konusuyken, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, bir tarih verdi.

İŞTE O TARİH

Milletvekili Babacan, “Bu hafta Malatyalı hemşehrilerimizden yoğun sorular aldık. İçişleri Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu ve AFAD Başkanımız Okay Memiş ile görüştüm. TOKİ kuralarının tarihi ve detayları ile alakalı resmi bilgileri vereyim: Malatya'daki TOKİ'lerin ilk teslimatı için ilk kuralar 17 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ardından da 1-2 ay arayla, yeni evler bittikçe, bekletilmeden yeni kuralar çekilip evlerin teslimatları yapılacak. Ve süreç, bütün TOKİ evleri hak sahibi tüm vatandaşlarımıza teslim edilinceye dek bu şekilde yürütülecek.”

Malatya’da 5 binden fazla konutun teslimi ilk etapta gerçekleştirilecek.

KAÇ KONUT TESLİM EDİLDİ

Hatay’da 7 bin 275 konut hak sahiplerine teslim edildi. Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 konut, Gaziantep’te 10 bin 90’ı il ve ilçe merkezlerinde, 608’i kırsalda olmak üzere ilk etapta toplam 10 bin 698 konut, Şanlıurfa’da 1.314 konut düzenlenen törenlerle depremzedelere teslim edildi. Bugün ise komşu şehir Adıyaman’da 2 bin 798 konut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile hak sahiplerine teslim edildi.