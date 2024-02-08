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Zehir tacirleri Kale’de yakayı ele verdi

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Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı bir otomobilde 6 Kilo 280 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Zehir tacirleri Kale’de yakayı ele verdi mask
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Malatya’da polis ekiplerince şüpheli bir araçta yapılan aramada 6 kilo 280 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Zehir tacirleri Kale’de yakayı ele verdi

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı bir otomobilde narkotik köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada aracın farklı bölgelerine zulanmış 6 Kilo 280 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan araç sürücüsü A.P. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Şub 2024 - 20:28 Malatya- Asayiş

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