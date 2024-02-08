Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“46 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İhsan Çolak’ın taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Kaşgarlı Sokak, Toki B-10 Blok, No:17, Battalgazi,
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Demirci’nin taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Vaizoğlu Sokak, Yeşilyurt,
93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Göli Çınar’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Çilek Sokak, No: 1/1, Battalgazi,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Demir’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Kardeşçik Sokak, Toki Fg-7a Blok, No:5 /4/13, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Yılmaz’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Hüdavendigar Sokak, Ömer Aktaş Apartmanı, No:28/6, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Dilgin’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Yağmur Sokak, Beru Apartmanı, No:4/10, Battalgazi,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Halise Uçar’ın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Albayrak Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt,
45 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zöhre Şeker’in taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Duyu Sokak, Battalgazi,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına Mezarlığına defnedilen Mesude Bağ’ın taziye adresi: Mullakasım Mahallesi, Gaziantep Caddesi, No: 240, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Toraman’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Karagözlüler Camii,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emin Serçe’nin taziye adresi: Surlar Mahallesi, Battalgazi,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Eprem’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
96 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hanım Hamşo’nun taziye adresi: Bulunmamaktadır,
50 yaşında vefat eden ve Nohutlu Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Bayram Ayhan’ın taziye adresi: Nohutlu Mahallesi, Pütürge,
87 yaşında vefat eden ve Dedeköy Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Hüseyin Kılıçaslan’ın taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Topsakaloğlu Caddesi, Yeşilyurt,
57 yaşında vefat eden ve Bindal Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ferit Irmak’ın taziye adresi: Bindal Mahallesi, Yeşilyurt,
91 yaşında vefat eden ve Şeyhler Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mehpare Kanat’ın taziye adresi: Şeyhler Mahallesi, Akçadağ,
74 yaşında vefat eden ve Baskil Elazığ Mezarlığına defnedilen Fetih İlkılıç’ın taziye adresi: Baskil, Elazığ”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.