Sivas’ta ve Şanlıurfa dikkat Tek tek açıklandı

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ. (ÇEDAŞ) tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Kuşkayası, Köseli, Kabaktepe, Ebiler, Osman Uşağı, Kevenlik Köyleri bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaköy Köyü, Kavacık Köyü, Kızılelma Köyü, Gsm Operatörleri, Jandarma Komutanlığı Jemus bölgelerine,

Yarın 13.30-18.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Bugdayoren Koyü Erıklı Mezrası, Yıgıtler Köyü, Mumcu Koyü, Asagı Igdecık Koyü, Incetas Koyü, Kıldır Koyü, Kerımunmumın Tongel Koyü, Yukarı Igdecık, Bugdayoren, Saban, Ismaılbey Cıflıgı, Karacaoren, Yenıyapan Koyu, Bakırcıoglu Mezrası, Bakırcıoglu Koyu, Hamzaseyh Koyu, Sogutlupınar Koyu, Erenler Koyu,Sivas Merkez Şaban, Başsöğüt, Akçahan, Yazıbaşı, Ozmuş, Karamehmetoğlu, Zengi Köyü, Özel Tr Aboneleri, Gsm Operatörleri bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Büyüknaneli, Aydınlı, Ayranlı, Şehitnusretbey, Edebey, Uğurtaş, Büyükağacı, Erdemler, Donandı, Sakça, Vize, Büyücek, Aşağıderen, Büyüknaneli, Yusufbey, Yukarıderen, Aydınlı, Deniz, Alatlar, Çakırlar, Ayranlı, Boybeyi, İkizce, Gülveren, Hacıekber, Arıcan, Bolatlar, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Şehitnusretbey, Sınırgören, Mil, Köseören, Edebey, Onortak, Aşağıbeydaş, Sevimli, Yediyol, Dorumali, Yukarıbeydaş, Aşağıçinpolat, Kurudere, Ortaören, Nusretiye, Yeşerti, Uğurtaş, Ceylanlı, Adnan Menderes, Fişenge, Küçük Hacıekber, Bozceylan, Sütlüce, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce, Büyükağacı bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Birecik bağlı Saha, Merkez bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Tatarhüyük bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yalçınkaya, Düzova, Büyükyenice bölgelerine,

Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Yusuf, Tarlabaşı, Karaali, Mil, Altınbaşak, Atlıkonak, Akçamescit bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı, Sancaktar, Sırrın, İmam Bakır, Kösecik, Payamlı, Dağyanı, Sefalı, Direkli, Oyuktaş, Canpolat, Çiftçibaşı, İbrik, Konuklu bölgelerine,

Yarın 14.00-15.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Türkoğlu, şeyh hayati harrani, hz. Yakup, ibni teymiye, cumhuriyet, süleyman demirel, bükdere, buldum bölgelerine,

Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Çimdeli, Karacurun, Bahçelievler, Ömerli, Ağveren bölgelerine,

Yarın 14.30-16.30 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent, Seyrantepe, Akpıyar, Mehmetçik, Seyrantepe, Mehmetçik, Atakent, Doğukent, Narlıkuyu, Şenevler, Güllübağ bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Savucak, Arabuk, Ülkülü, Şekerli, Taşlı, Çağdaş, Salor, Batı, Keçiburcu, Büyükkazanlı, Altınahır, Anacak, Gözeli, Oyman, Ortanca, Kurbağalı, Yeleken, Siverek, Yoğunca, Atmaca, Fırat Karakeçi, Çeltik, Kavalık, Kargalı, Beyçeri, Önder, Çanakçı, Çaylarbaşı, Gözelek, Karakoyun, Karakeçi, Aşağıalınca, Turna, Altınpınar, Altınlı, Tanrıverdi, Taşönü bölgelerine,

Yarın 13.30-15.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Binatlı, Taşlıkuyu, Kesmecik, Fıstıklı, Karaca, Harmanalan, Yumurtalık, Balaban, Yaylatepe, Uysallı, Günebakan, Küçükova, Yönlü, Cumhuriyet, İzci, Yalınca, Yatırtepe bölgelerine,

Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Hürriyet, Yenişehir, Yıldırım, Mürşitpınar, Demokrasi, Binatlı, Yıldız, Çaykara, Uysallı, Kurutepe, Tokçalı, Günebakan, Tavşanköy, Üveçli, Yönlü, Yalınca, Aydın bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Büyükmutlu, Sözeri, Yeşilalıç, Yolbilen, Ekinciler, Gömülü bölgelerine, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.