- Gündem

Sivas’ta ve Şanlıurfa dikkat Tek tek açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Sivas’ta ve Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Sivas’ta ve Şanlıurfa’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Sivas’ta ve Şanlıurfa dikkat Tek tek açıklandı mask
Sivas’ta ve Şanlıurfa dikkat Tek tek açıklandı
Sivas’ta ve Şanlıurfa dikkat Tek tek açıklandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ. (ÇEDAŞ) tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Sivas’ta ve Şanlıurfa dikkat Tek tek açıklandı

“Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Kuşkayası, Köseli, Kabaktepe, Ebiler, Osman Uşağı, Kevenlik Köyleri bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaköy Köyü, Kavacık Köyü, Kızılelma Köyü, Gsm Operatörleri, Jandarma Komutanlığı Jemus bölgelerine,

Yarın 13.30-18.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Bugdayoren Koyü Erıklı Mezrası, Yıgıtler Köyü, Mumcu Koyü, Asagı Igdecık Koyü, Incetas Koyü, Kıldır Koyü, Kerımunmumın Tongel Koyü, Yukarı Igdecık, Bugdayoren, Saban, Ismaılbey Cıflıgı, Karacaoren, Yenıyapan Koyu, Bakırcıoglu Mezrası, Bakırcıoglu Koyu, Hamzaseyh Koyu, Sogutlupınar Koyu, Erenler Koyu,Sivas Merkez Şaban, Başsöğüt, Akçahan, Yazıbaşı, Ozmuş, Karamehmetoğlu, Zengi Köyü, Özel Tr Aboneleri, Gsm Operatörleri bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Sivas’ta ve Şanlıurfa dikkat Tek tek açıklandı

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Büyüknaneli, Aydınlı, Ayranlı, Şehitnusretbey, Edebey, Uğurtaş, Büyükağacı, Erdemler, Donandı, Sakça, Vize, Büyücek, Aşağıderen, Büyüknaneli, Yusufbey, Yukarıderen, Aydınlı, Deniz, Alatlar, Çakırlar, Ayranlı, Boybeyi, İkizce, Gülveren, Hacıekber, Arıcan, Bolatlar, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Şehitnusretbey, Sınırgören, Mil, Köseören, Edebey, Onortak, Aşağıbeydaş, Sevimli, Yediyol, Dorumali, Yukarıbeydaş, Aşağıçinpolat, Kurudere, Ortaören, Nusretiye, Yeşerti, Uğurtaş, Ceylanlı, Adnan Menderes, Fişenge, Küçük Hacıekber, Bozceylan, Sütlüce, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce, Büyükağacı bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Birecik bağlı Saha, Merkez bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Tatarhüyük bölgelerine,

Sivas’ta ve Şanlıurfa dikkat Tek tek açıklandı

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yalçınkaya, Düzova, Büyükyenice bölgelerine,

Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Yusuf, Tarlabaşı, Karaali, Mil, Altınbaşak, Atlıkonak, Akçamescit bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı, Sancaktar, Sırrın, İmam Bakır, Kösecik, Payamlı, Dağyanı, Sefalı, Direkli, Oyuktaş, Canpolat, Çiftçibaşı, İbrik, Konuklu bölgelerine,

Yarın 14.00-15.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Türkoğlu, şeyh hayati harrani, hz. Yakup, ibni teymiye, cumhuriyet, süleyman demirel, bükdere, buldum bölgelerine,

Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Çimdeli, Karacurun, Bahçelievler, Ömerli, Ağveren bölgelerine,

Yarın 14.30-16.30 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent, Seyrantepe, Akpıyar, Mehmetçik, Seyrantepe, Mehmetçik, Atakent, Doğukent, Narlıkuyu, Şenevler, Güllübağ bölgelerine,

Sivas’ta ve Şanlıurfa dikkat Tek tek açıklandı

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Savucak, Arabuk, Ülkülü, Şekerli, Taşlı, Çağdaş, Salor, Batı, Keçiburcu, Büyükkazanlı, Altınahır, Anacak, Gözeli, Oyman, Ortanca, Kurbağalı, Yeleken, Siverek, Yoğunca, Atmaca, Fırat Karakeçi, Çeltik, Kavalık, Kargalı, Beyçeri, Önder, Çanakçı, Çaylarbaşı, Gözelek, Karakoyun, Karakeçi, Aşağıalınca, Turna, Altınpınar, Altınlı, Tanrıverdi, Taşönü bölgelerine,

Yarın 13.30-15.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Binatlı, Taşlıkuyu, Kesmecik, Fıstıklı, Karaca, Harmanalan, Yumurtalık, Balaban, Yaylatepe, Uysallı, Günebakan, Küçükova, Yönlü, Cumhuriyet, İzci, Yalınca, Yatırtepe bölgelerine,

Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Hürriyet, Yenişehir, Yıldırım, Mürşitpınar, Demokrasi, Binatlı, Yıldız, Çaykara, Uysallı, Kurutepe, Tokçalı, Günebakan, Tavşanköy, Üveçli, Yönlü, Yalınca, Aydın bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Büyükmutlu, Sözeri, Yeşilalıç, Yolbilen, Ekinciler, Gömülü bölgelerine, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Elektrik kesintisi, sivas elektrik kesintisi, Sivas, şanlıurfa elektrik kesintisi, son dakika elektrik kesintisi

08 Şub 2024 - 17:52 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL