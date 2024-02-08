O ilçe doğal gaza kavuşuyor

Kulp ilçesinde doğal gaz projesi düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Burak Akeller, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yüklenici şirkete ihale edilen doğal gaz hattı projesinin ilk kazmasının vurulduğunu söyleyen Akeller, “Böyle büyük bir projeyi ilçemize kazandırdığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ilçem adına çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin olgunlaşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Doğal gaz hattını en kısa sürede tamamlayıp, tüm ilçemize doğal gazın verilmesini sağlamayı hedeflemekteyiz” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.