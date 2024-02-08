Pikabın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Harkaltı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 BVJ 952 plakalı pikap, geri geri giderken fark etmediği 80 yaşındaki Hüseyin Töreli’yi altına alarak ezdi. Kazayı fark eden sürücü, otomobilden inerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, pikabın altında kalan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Töreli’nin cansız bedeni cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.