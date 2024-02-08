Hasta göçü önlenecek

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, hastanede sunulan kanser tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yaptı. Başhekim Uzm. Dr. Fidan, “Hastanemiz, ilimizde kanser teşhisi alan hastalara kapsamlı ve yüksek kalitede kanser tedavisi hizmetleri sunmaktadır. Modern tıbbın sunduğu en son teknoloji ve uzmanlıkla donatılmış bir sağlık tesisi olarak, hastalarımızın tedavi süreçlerini en etkili ve konforlu şekilde geçirmelerini sağlamak için çeşitli imkanlar sunmaktayız” dedi.

Hastanede kanserle mücadelede çok sayıda uzman hekim bulunduğunu ifade eden Başhekim Uzm. Dr. Fidan, “Hastanemiz bünyesinde medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, cerrahi onkoloji, hematoloji, radyoloji ve patoloji gibi kanserle mücadelede uzmanlaşmış birçok alanda hekimler bulunmaktadır. Bu sayede hastalar, tedavi süreçleri boyunca ihtiyaçları olan her türlü uzmanlık hizmetini tek bir merkezde alabilmektedir. Hastanemiz, kanser teşhis ve tedavisi süreçlerinde kullanılan en son teknolojiye sahip cihazlarla donatılmıştır. Görüntüleme sistemlerinden lineer hızlandırıcılara birçok modern tıp teknolojisi hastalarımızın tedavilerini desteklemektedir. Kanser tedavisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Hastalarımız, tıbbi onkologlar, cerrahi onkologlar, radyasyon onkologu, hematolog, patologlar ve diğer uzmanlar arasında sürekli bir iş birliği içinde olan bir sağlık ekibi tarafından yönetilmektedir. Bu sayede tedavi planları kişiye özel olarak oluşturulmakta ve hastaların tüm ihtiyaçları ele alınmaktadır” dedi.

Hastanede hizmet veren Kanser Tarama Sonrası Teşhis Merkezinden de bahseden Başhekim Uzm. Dr. Fidan, “Merkez kanserle mücadelede önemli bir adım olarak sağlık hizmetlerine katkı sağlamaktadır. KETEM ya da 1. basamak sağlık tesisinde kanser taraması yapılan hastaların yönlendirildiği merkezde, tarama sonuçlarının değerlendirilmesi ve teşhis sürecinin başlatılması aşamasında hasta odaklı bir yaklaşım benimsemektedir. Merkezdeki uzmanlar, hastaların ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hareket ederek doğru teşhis planlaması yapmaktadır” diye konuştu.

Hastanede kanser tanı ve tedavisinde her türlü desteğin sağlandığını belirten Uzm. Dr. Fidan, hastaların il dışına gitme gerekliliğinin ortadan kalktığını vurgulayarak “Tedavi sürecinde sadece tıbbi hizmetlerle değil, aynı zamanda hastaların psikolojik, duygusal, sosyal ve beslenme ihtiyaçlarıyla da ilgileniyoruz. Fizyoterapistler, diyetisyenler, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte çalışarak hastalarımızın genel sağlığına odaklanıyoruz. Her hasta için özel olarak oluşturulan tedavi planları, hastalarımızın ihtiyaçlarına en uygun şekilde cevap verecek şekilde tasarlanmaktadır. Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi çeşitli tedavi modaliteleri, hastaların genel sağlık durumlarına ve kanser türlerine göre bireyselleştirilmektedir. Sonuç olarak, hastalarımızın kanser teşhisi ve tedavisi süreçlerinde, en son teknoloji ve kapsamlı sağlık hizmetleriyle donatılmış olan hastanemiz, il dışına gitme gerekliliği olmadan etkili ve kişiye özel bir tedavi sunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı