Sarı-kırmızılılar, 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı maçları kaybetmedi. Cimbom, 2023-2024 sezonunda İstanbul ekipleriyle toplam 9 resmi müsabakaya çıktı. Aslan, bu maçların 8'ini Süper Lig'de, 1'ini de de Türkiye Kupası'nda oynadı.
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 8 müsabakada 7 galibiyet alırken, 1 kez de sahadan berabere ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası 5. Turu'nda da 1. Lig temsilcilerinden Ümraniyespor ile mücadele etti ve 4-1'lik skorla tur atladı. Aslan, söz konusu 9 müsabakada rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde de 5 gol gördü, 4 maçta ise kalesini gole kapadı.
Galatasaray'ın bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı resmi maçlar şöyle:
Trendyol Süper Lig
Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2
İstanbulspor: 0 - Galatasaray: 1
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 1
Pendikspor: 0 - Galatasaray: 2
Galatasaray: 1 - Fatih Karagümrük: 0
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0
Galatasaray: 3 - İstanbulspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray: 4 - Ümraniyespor:1
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.