“Hedefimiz, en son insanımızın kalıcı konutuna ve işyerlerine erişmesidir”

Esnafın yerinde dönüşümü talep ettiğini dile getiren MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Birlik ve beraberlik içinde Malatya’yı ortak akılla ayağa kaldırmanın mücadelesini vermemiz lazım. Malatya yıkık bir şehir değil, tamamen çökmüş bir şehir” dedi.

“ESNAFIMIZ BURADA YERİNDE DÖNÜŞÜM TALEP EDİYOR”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’den büyük bir beklentisi olduğunu belirten Keskin, “Tüm belediye başkan adaylarımızdan Malatya’yı metre metre, kare kare gezerek, Malatya’yı iyi takip etmelerini ve ticareti hızlı bir şekilde ayağa kaldırmalarını istiyoruz. Ticaret olmadan hayat olmaz, ticaret olmadan Malatya’yı ayağa kaldırmak mümkün olmaz. Selahattin Gürkan gerçekten esnaf çok büyük destek verdi, hizmetleri var. Bu bir bayrak değişimidir. Selahattin Gürkan başkanımızın, Sami Er, İlhan Geçit ve diğer adaylarla istişare içinde olacağına yürekten inanıyorum. İrtibatı koparmayalım. Birlik ve beraberlik içinde Malatya’yı ortak akılla ayağa kaldırmanın mücadelesini vermemiz lazım. Malatya yıkık bir şehir değil, tamamen çökmüş bir şehir. Küçük Sanayi Sitesinde 6 işyerimiz çöktü, gündüz olsaydı belki can kaybı olurdu. Bu nedenle Altay Kışlasındaki sanayi sitesi hızlandırılmalı. Küçük Sanayi Sitesinde 2 binin üzerinde ağır hasarlı işyeri var. Küçük Sanayi sitesinde sizlerin de katılacağı bir toplantı yapalım. Esnafımız burada yerinde dönüşüm talep ediyor. Şu anda her türlü alt yapısı olan sanayi sitemizde eğer kargası belediye ya da TOKİ tarafından yapılırsa diğer ince işçiliğini esnafımız üstlenir. Biz, Reisimize, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a söz verdik, sonuna kadar devam edeceğiz. Benim mizacımdır, yanlış yapıldığı yerde ‘Burası yanlıştır’ diyerek karşı mücadele veririm, yaptığınız yerde de sizi her zaman takdir ederim. Sizlerle çalışıp, Malatya’mızı birlikte ayağa kaldırmak da boynumuzun borcudur. Esnaf camianın büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adalarımızdan beklentisi çok büyük” şeklinde konuştu.

“BU KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ”

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, “Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, bence Malatya’nın kalbi. Her sektörün temsilcileri burada. Özellikle Akpınar’da işyerlerimizin inşası devam ediyor. Gelmeden önce ilk ilgilendiğimim projesi burası. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Vedad Gürgen Bey ile ilk konuştuğumuz konu Akpınar bölgesindeki işyerlerinin yapımı konusudur. Bu konuda özellikle Emlak Konut Yönetimi il ede görüştüm. İnşallah temel hedefimiz, en son insanımızın kalıcı konutuna ve işyerlerine erişmesidir. En büyük gayretimiz bu olacak ve bu konunun takipçisiyiz” diye konuştu.

“AHİLİK GELENEĞİNİ ÖNEMSİYORUZ”

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, “Esnaf ve Sanatkârlar, şehirlerin temel yapı taşlarıdır. Bizler inşallah yönetime geldiğimizde mutlaka odalarımızla koordineli bir çalışma yapacağız. Bundan yana bir kaygınız olmasın. Oda başkanlarımızın büyük çoğunluğunu bire bir tanıyorum. Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımız Şevket Keskin, bizim görüşüne kıymet verdiğimiz bir insan. O her zaman Malatya’da doğru sözü söylemiştir. Söylerken de hiçbir hesap kitap çıkar içerisinde olmamıştır. Oda başkanlarımızda çalışma arkadaşları olarak inanıyorum ki her zaman doğru sözü söylüyorsunuz, buna da tanıklık ediyoruz. Esnaflık geleneği toplumumuzda çok önemli bir gelenek. Ahilik geleneğini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN