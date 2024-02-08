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Fenerbahçe'de, hazırlıklar başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 25. hafta müsabakasında 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Fenerbahçe'de, hazırlıklar başladı mask
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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla süren antrenman, dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Dün oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, Trendyol Süper Lig

08 Şub 2024 - 17:14 - Spor

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