Kentsel dönüşüm alanındaki yollar trafiğe açıldı

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Kültür Mahallesi kentsel dönüşüm konutlarını çevreleyen güvenlik trapez saçlarının kaldırıldığını ve yolların araç trafiğine açıldığını bildirdi.

Hak sahiplerinin konut teslim sürecinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bin 147 konut ve 190 işyerinin bulunduğu kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahiplerine konutları teslim edildi ve süreç tamamlandı. Konutlarını henüz teslim almayan vatandaşlarımız 10 Şubat 2024 olarak belirlenen geç teslim programı kapsamında konut anahtarlarını teslim alabilirler. Projenin nihai sonuca erdirilmesiyle birlikte şantiye aşamasında güvenliği sağlamak amacıyla kurulan trapez saçlar kaldırıldı. Bölgeye ulaşım sağlayan kapalı yollar da araç ve yaya trafiğine açılmış oldu. Projenin hak sahipleri başta olmak üzere ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı