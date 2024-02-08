Arıcılara yüzde 75 hibeli 4 bin adet arı kovanı desteği sağlanacak

Batman'da arıcılığı geliştirme projesi dahilinde 4 bin adet polen tuzaklı ve yüzde 75 hibeli fenni arı kovanı dağıtımı yapılacağı açıklandı.
Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıcılığın Geliştirilmesi ve Bal Üretiminin Artırılması Projesi dahilinde 4 bin adet polen tuzaklı ve yüzde 75 hibeli fenni kovan dağıtımı yapılacağı bildirildi. Açıklamada, "Batman Belediyesi ve Batman İl Özel İdaresi bütçeleri ile desteklenen proje ile, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ve aktif olarak arıcılık yapan yetiştiricilere dağıtım yapılacaktır. Projeye başvuru yapmak isteyen üreticilerin 07 Şubat 2024 ile 16 Şubat 2024 tarihleri arasında il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.