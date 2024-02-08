Depremin hukuki boyutu deprem Bölgesi Zirvesi’nde ele alınacak

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından depremin 1. yılında geçmişe, günümüze ve geleceğe farklı bir gözle ve çok boyutlu şekilde bakmak üzere düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi’nde depremin hukuki boyutu da konuşulacak.
Depremle birlikte ortaya çıkan pek çok hukuki sorun; ruhsatlar, yapı denetim kusurları gibi sorunlar panel ve oturumlarda ele alınacak. Cumhuriyet Başsavcıları, baro temsilcileri ve akademisyenlerin yer alacağı Zirve’de Hatay ve Adıyaman Başsavcıları ve savcıları bölgeden bilgiler verecek.
Zirve’ye on-line kayıt aşağıdaki QR ve link ile yapılabilecek. Zirve hakkında bilgilere https://depremzirvesi.gantep.edu.tr sitesinden ulaşılabilirsiniz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.