08 Şub 2024 - 16:52 - Bölge

Depremin hukuki boyutu deprem Bölgesi Zirvesi’nde ele alınacak

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından depremin 1. yılında geçmişe, günümüze ve geleceğe farklı bir gözle ve çok boyutlu şekilde bakmak üzere düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi’nde depremin hukuki boyutu da konuşulacak.