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Zorlu süreçlere rağmen hayallerinden vazgeçmedi

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Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede genç, yaşadığı zorluklara rağmen pes etmeyip hayallerine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Zorlu süreçlere rağmen hayallerinden vazgeçmedi mask
Zorlu süreçlere rağmen hayallerinden vazgeçmedi
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Dulkadiroğlu ilçesi Kuyumcu Kent Umut Konteyner Kentte yaşayan 20 yaşındaki Emre Nergis, deprem sonrasında çok sıkıntı çektiğini ve ara verdiği işine daha çok sarılmaya başladığını söyledi. Hedeflerinin ünlülere elbise dikmek ve kendi markasını kurmak olduğunu söyleyen Nergis, "Depremzede olarak bizim daha çok çalışmamız, daha çok hayata tutunmamız ve sıfırdan başladığımız için biran önce işimize atılmaya başlamamız gerek" dedi.

Zorlu süreçlere rağmen hayallerinden vazgeçmedi

Yaralar sarılmaya başlanıldığında işine daha çok sarılmaya başladığını söyleyen Nergis, "Ben güzel sanatlar mezunuyum. Depremden önce moda ile ilgileniyordum. Deprem olduktan sonra ister istemez ara vermek zorunda kaldım. Yavaş yavaş yaralarımızı sarmaya başladığımızda ben de bu işe daha çok sarılmaya başladım. Adımı duyurmak için kendi markamı kuruyorum. Bu süreçte ünlü isimlerle iletişime geçtim. Ünlü isimlerden olan Feride Hilal Akın ile irtibata geçtim ve ona bir sahne kıyafeti tasarladım. Ama konteyner kentte yaşadığım için, yeterli imkanlarım olmadığından daha dikiş aşamasına geçemedim" diye konuştu.

Zorlu süreçlere rağmen hayallerinden vazgeçmedi

Nergis, "Depremden sonra çok sıkıntı yaşadım. Hiç bir imkan olmadığı için, sıfırdan kendi çabalarımla bu aşamaya geldim. Mesela terzilere gittim olmadı, fabrikalara gittim olmadı, kurslara gittim olmadı. Ben de kendi kendime bir şeyler yapmaya çalıştım. Şu an 100'den fazla çizimlerim var. Yarısı kağıtlar üzerinde yarısı dijital olarak. Maksimum bir çizimi 3 saatte yapıyorum. Bundan sonraki hedeflerim, ünlülere elbise dikmek ve kendi markamı kurmak. Biz depremzede olarak bizim daha çok çalışmamız, daha çok hayata tutunmamız ve sıfırdan başladığımız için daha çok atılmamız lazım" ifadesini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kahramanmaraş, Kuyumcu Kent Umut Konteyner Kent, Emre Nergis

08 Şub 2024 - 16:50 Kahramanmaraş- Bölge

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