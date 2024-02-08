Yeşilyurt adayı İlhan Geçit’ten BUSABAH Medya’ya ziyaret

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, BUSABAH Medya’yı ziyaret ederek seçim çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“SEÇİMLER VATANDAŞIN LEHİNE OLAN BİR SÜREÇTİR”

Malatya’daki nitelikli göçün geri dönmesi için sorumlulukların ve görevlerin iyi bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu,

“31 Mart Yerel Seçimleri ciddi anlamda vatandaşımızın da gündeminde. Malatya’mızda da yerel seçim başlangıcı verildi ve adaylar belirlendi. Bu nedenle AK Parti Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, BUSABAH Medya’yı ziyarette bulundu. Kendisine ve ekibine teşekkür ederiz. Seçimler vatandaşın lehine olan bir süreçtir. Yeşilyurt ilçesi büyük bir ilçe ve 60 bin hak sahibi olan bir ilçe. Bu ilçedeki yerel yönetim çok önemli. Tüm adaylara başarılar dilerken Yeşilyurt’un hızla toparlanması gerektiğini de söylemek isterim. Malatya’mızdaki göç eden nüfusun geri dönmesi için gereken çabanın sarf edilmesi gerekiyor çünkü en fazla resmi göç Malatya’da oldu. Bu nitelikli göçün geri dönmesi için, bizim medya olarak görevimizi layıkıyla yerine getirmemiz, yerel yöneticilerimizin de üstüne düşen görev ve sorumlulukları iyi yapmaları gerekiyor.”

şeklinde konuştu.

“HIZLI BİR EKİP KURARAK BU SORUNLARI ÇÖZECEĞİME İNANIYORUM”

Malatya’yı iyi bildiğini ve sorunları gördüğünü, bu sorunlara organize bir şekilde çözüm getireceklerini bildiren AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, yerinde dönüşüm projelerinin de hızlandırılacağını bildirerek,

“Yerel seçim tamamen adayların sahneye çıktığı ve toplumun onları değerlendirdiği bir süreçtir. Ben Yeşilyurt’ta oturuyorum ve Yeşilyurt’u iyi biliyorum. Bu bölgenin tüm toplumsal kesimlerini tanıyorum. Hekimlik sürecimde de, hocalık sürecimde de toplum ile önemli temaslarım oldu. Yeşilyurt depremi ağır bir şekilde yaşayan ilçelerimizden biri ve kentli nüfus burada daha fazladır. Zor bir göreve talip olduk ama hızlı bir ekip kurarak bu sorunları çözeceğime inanıyorum. Toplumdan isteğim bizi tanımaları, başarımız için bizi desteklemeleridir. Bizim ilk sorunumuz deprem ve zaten 60 bin hak sahibimiz var. Şu an bu süreç biraz yavaş ilerliyor. Bu bir bayrak değişimidir ve bugün nöbet sırası bize geldi. Biz de göreve gelir gelmez bu projeleri, yerinde dönüşüm projelerini hızlandıracağız. İnsan ve toplumun her kesimine yönelik projeler geliştireceğiz. Yeşilyurt kadim bölgelerin olduğu bir yer ve biz bu kültürü yaşatacağız.”

açıklamalarında bulundu.

“BELEDİYECİLİK BİR EKİP KURMA VE YÖNETME BECERİSİDİR”

Üroloji Profesörü olması nedeniyle yapılan eleştirilere cevap veren Geçit, belediyeciliğe sığ bakılmaması gerektiğini söyleyerek,

“İlhan Hoca üroloji Profesörü, belediyecilik ile ilgisi ne olabilir?’ diye soranlar var. Ben belediyeciliği sadece imar ve şantiye alanı olarak görmüyorum. İmarı da insanı önceliğe alan, insan yaşamını garantiye alan bir unsur olarak görüyorum. Böylesi bir afet tahmin edilemiyordu. Ne halkın, ne eğitimli kesimin, ne de yöneticilerin böyle bir tarihsel hafızası yoktu. Biz bu hafızaya sahip olduk. Bu hafıza ile tekrar organize olacağız ve Malatya’yı ayağa kaldıracağız. Belediyecilikte sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre çok önemli. ‘Neden Avrupa’ya özenerek bakıyoruz?’ Çünkü orada yaşanılabilir bir çevre olduğu için oraları beğeniyoruz. Biz bu alanları ve çözümlerini de biliyoruz. Biz toplumun her sorununa yönelik çözüm geliştireceğiz. Olaya sadece şantiye gözüyle bakmıyoruz. Belediyecilik bir ekip kurma ve yönetme becerisidir. Dar bakılmaması gerekir. Biz mimarlarımızı mühendislerimizi çalıştıracağız ve yapılanlar ile ilgili de hesap soracağız. Bu konuda kararlı olduğumuzu, yönetme konusunda asla bir zafiyetimin olmadığını bilin. En önemlisi biz meclisi çeşitli topluluklardan oluşturacağız, nitelikli ve yetkin insan olmasına da özen göstereceğiz. Jeologlar, şehir mühendisleri, mimarlar, bilim insanları olacak ama halktan insanlar da bulunacak.”

dedi.

“BİZ REKOR BİR OY ALACAĞIZ”

Geçit, gerçekleşecek yerel seçimlerde rekor bir oy alacağını çünkü şehri ve halkı iyi tanıdığını ifade ederek,

“Bizim seçileceğimizden yana da bir kuşkumuz yok. Biz rekor bir oy alacağız. Halk bizi tanıyor. Biz bu şehri bilen insanlarız. Biz piyangodan çıkmış insanlar değiliz. Çok kıymetli aday adaylarımız vardı ama bu göreve biz uygun görüldük. Bize bir görev verildiyse biz bu görevi yapacağız. Elimizi taşın altına koyacağız. Biz bu şehrin her şeyine talibiz. Biz bu ilçeyi depremin etkisinden kurtaracağız. TOKİ ile yaptığımız projelerle, rezerv alanlar ile yeniden kalkınacağız. İkinci olarak bu Yeşilyurt kültürünü yeniden kazandıracağız.”

şeklinde konuştu.

“BOSTANBAŞI VE YAKINCA’DA BİLİME VE ZEMİNE UYGUN YAPILAR YAPILMASI GEREKİR”

Depremde yeni yapılan yapılar olmasına rağmen ağır hasar alan Bostanbaşı ve Yakınca Mahallelerdeki zemin yapısı hakkında da konuşan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, vatandaşın taleplerinin de çözüme kavuşacağını söyledi. Geçit,

“Yeşilyurt’ta Beydağı’ndan gelen yer altı suları bu topraklarda sıvılaşma olmasına neden oldu. Biz bir zemin etüdü yaparsak bu toprakların altında kaya var. Biz bu Bostanbaşı ve Yakınca’da bilime ve zemine uygun yapılar yapılması gerekir. Burada asıl olan o zemine uygun yapıların yapılmaması. Dolayısıyla biz sorunların farkındayız ve çözümü de biliyoruz. Biz buralara yapılan yapıların akla ve bilime uygun olmasına dikkat edeceğiz. Vatandaşların bizden talepleri de var. Vatandaşlar yalnızca konut istemiyor. Vatandaşlar konuşmak istiyor, görülmek istiyor, sorulmak istiyor. Biz de onlara sahaya çıkma sözü veriyoruz. Vatandaş psikososyal destek istiyor, biz de bunun farkındayız ve bu destekleri vereceğiz, motivasyonlarını artıracağız. Vatandaş adalet istiyor. Biz de bu uyarıları dikkate alacağız. Bizim toplum odaklı bir mesleğimiz vardı, şimdi de toplum odaklı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz”

açıklamalarında bulundu.