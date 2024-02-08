Madenciler depremin yıl dönümünde deprem bölgesinde

Özel bir maden ocağında çalışan 6 madenci, Karaman’ın Ermenek ilçesinden deprem bölgesine giderek, arama-kurtarma çalışmalarına katıldıkları Hatay’ın Belen ve Defne ilçelerinde depremzedeler ile buluşarak acılarını paylaştı.
Maden işçilerinden İlyas Zorlu, "1 yıl önce kurtarmaya gitmiştik, 1 yıl sonrada acılarını paylaşmaya gittik. Depremden 1 gün sonra bir ekip oluşturulmuştu ve arkadaşlarımız ile beraber deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katıldık. Orada olduğumuz sürece bir can daha kurtaralım gayretinde olmuştuk. Depremden 1 yıl sonra oradaydık, bu defa acılarını paylaşmaya gittik. Defne ilçesinde yıkılan çok katlı bir binada 3 gün boyunca birçok cansız bedeni çıkarmıştık. Binanın olduğu yere gittiğimizde gözyaşlarımızı tutamadık. Hatay benim ikinci memleketim. Babaannem ve amcam orada yaşıyor. Yılda en az 2-3 defa gittiğim memleketin bu hali bizi çok üzüyor. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.