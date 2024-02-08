Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 10 Şubat Cumartesi, 11 Şubat Pazar ve 12 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde 25. hafta, 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak 3 maçla tamamlanacak.
Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa
10 Şubat Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor
19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir
11 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK
16.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
12 Şubat Pazartesi
17.00 Trabzonspor - Hatayspor
20.00 Samsunspor - Antalyaspor
20.00 Kayserispor - Beşiktaş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.