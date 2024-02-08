Ambulans kazaya karıştı

Kaza, dün akşam saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Üniversite yolu üzerinde bulunan 4 Eylül Kültür kavşakta meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 38 NU 818 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.A. yönetimindeki 58 BP 290 plakalı Ford marka ambulans kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ambulans yan yatarken kazada sağlık çalışanları olan A.Ö., D.Ö. ve otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.