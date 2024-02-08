Çeyrek asırdır muhtarlık yapıyor

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Gülten Çetin 37 yıl boyunca halk eğitim merkezinde öğretmenlik yaptı. Halk eğitim merkezinde öğretmenlik yaparken arkadaşları mahalle muhtarlığına aday olmasını istedi. Arkadaşlarından gelen istekleri geri çeviren Çetin bir sabah aldığı haberle hayrete düştü. Arkadaşları tarafından hazırlanan muhtar adaylığı pankartlarının sokaklara asıldığını öğrenen Çetin, Şarkışla ilçesi Yıldırım mahallesi muhtarlığına aday olma kararı aldı. 2000 yılında gerçekleşen muhtarlık seçimlerini kazanarak muhtar olan Çetin, çeyrek asırdır görevi yürütmeye devam ediyor. Beş dönemdir mahalle muhtarlığı yapan Çetin, altıncı dönemde de muhtarlığa aday olduğunu belirtti.

“ARKADAŞLARIM BENİM ADIMA PANKART YAPMIŞLAR”

Arkadaşlarının hazırladığı pankart ile muhtarlığa başladığını belirten Gülten Çetin, “Ben halk eğitim merkezinde 37 yıl sözleşmeli öğretmenlik yaptım. Bunun yanında arkadaşlarım muhtar olmamı istediler, bende kabul etmedim. Bir sabah telefon geldi ve beni tebrik ettiler. Ben muhtar adayı değilim dedim ancak bana 'abla neden yalan söylüyorsun adına pankartlar asılmış' dediler. Arkadaşlarım benim adıma pankart yapmışlar ve 3 yere birden asmışlar böylelikle muhtarlık hikayem başlamış oldu. 2000 yılında muhtar oldum ve 5 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Yeni seçimlerde de kesinlikle aday olacağım. Arkadaşlarım bana çok inanıyordu ancak diğer insanlar beceremeyeceğimi söylediler, çok şükür şu zamana kadar kimsenin yüzünü kara çıkarmadım” dedi.

“GİRDİĞİM HİÇBİR SEÇİMİ KAYBETMEDİM, BU SEÇİMİ DE BEN KAZANACAĞIM"

Öğretmenlik ve muhtarlık işlerini uzun bir süre beraber yürüttüğünü belirten Çetin, “Kadın muhtar olmanın hem avantajı hem de dezavantajı var. Evde yemeğimi pişiririm evin kadınıyım ama dışarda mahallenin muhtarıyım ve çok çalışırım. İşlerimin yoğunluğu bana zevk veriyor, gurur duyuyorum kendimle çünkü duymayana ses, görmeyene göz ve daralana nefes olmaya çalışıyorum. Genelde beni bir abla bir anne olarak görüyorlar. Allah nasip ederse de bu dönemde de seçimleri ben kazanacağım. Girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim, bu seçimi de ben kazanacağım. Mahalle sakinleri her zaman benim arkamda olmuştur. Ben kendime güveniyorum, Allah nasip ederse ben kazanacağım. Birçok yerden ödül ve plaket hediye edildi. Belediye başkanları plaketler hediye etti, kaymakamlık başarılarımdan dolayı beni taktir etti. 37 yıl halk eğitimde usta öğreticilik yaptım, bunun son 15 yılını muhtarlıkla beraber yürüttüm. Hem öğretmenlik hem muhtarlık hem de evde engelli kardeşim vardı ve ben hepsine yapabildim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı