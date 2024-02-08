Dilencinin paraları sakladığı yer hayrete düşürdü

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle namaz öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı. Yakalanan dilenciler zabıta kontrol noktasında götürülerek detaylı aramalar yapıldı. Yapılan aralamalarda kadın dilencinin şüpheli hareketlerini gören zabıta ekipleri, bebeğinin yeleğinin içinde yaptığı incelemede paraların gizli bir bölmede olduğunu fark etti.
Ekipler yelekte paralara el koyarken, dilenci hakkında işlem başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.