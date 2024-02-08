- Bölge

Komşuda ilginç bulut görüntüsü

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Elazığ’da yüksek bulut tipi olan sirrokümülüs görüntülendi. Bulutlar, buz kristallerinden oluşan taneli yapısı nedeniyle etkileyici görüntüler oluşturdu.

Komşuda ilginç bulut görüntüsü mask
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Elazığ’da vatandaşlar sirrokümülüslerle güne uyandı. Gökyüzünde yaşanan doğa olayının görsel şölenini gören bazı vatandaşlar ellerine cep telefonlarını alarak bulutları çekti. Bulutların görsel şölen oluşturduğunu belirten vatandaşlar, bu görüntüye her zaman denk gelmediklerini belirtti.

Sirrokümülüs, yüksek seviyede bulunan bir bulut tipi olarak tanımlanıyor. Bir katman halinde yayılmış ince, beyaz parçacıklar şeklindeki bulutlar, genellikle buğday tanesi veya küçük dalgacıklar halinde, birbirine bağlı ya da ayrık genellikle düzenli bir desen oluşturacak şekilde diziliyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, sirrokümülüs

08 Şub 2024 - 16:09 Elaziğ- Bölge

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