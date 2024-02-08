Komşuda ilginç bulut görüntüsü

Elazığ’da vatandaşlar sirrokümülüslerle güne uyandı. Gökyüzünde yaşanan doğa olayının görsel şölenini gören bazı vatandaşlar ellerine cep telefonlarını alarak bulutları çekti. Bulutların görsel şölen oluşturduğunu belirten vatandaşlar, bu görüntüye her zaman denk gelmediklerini belirtti.
Sirrokümülüs, yüksek seviyede bulunan bir bulut tipi olarak tanımlanıyor. Bir katman halinde yayılmış ince, beyaz parçacıklar şeklindeki bulutlar, genellikle buğday tanesi veya küçük dalgacıklar halinde, birbirine bağlı ya da ayrık genellikle düzenli bir desen oluşturacak şekilde diziliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.