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AK Parti ilçe başkanı kaza geçirdi

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Ak Parti Samsat İlçe Başkanı geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

AK Parti ilçe başkanı kaza geçirdi mask
AK Parti ilçe başkanı kaza geçirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman’a yapacağı ziyaret nedeniyle toplantı ve hazırlık çalışmalarına katılmak üzere Adıyaman’a giden AK Parti Samsat İlçe Başkanı Osman Idacı ve Başkan Yardımcısı Nurettin Orhan trafik kazası geçirdi.

AK Parti ilçe başkanı kaza geçirdi

Edinilen bilgiye göre AK Parti Samsat İlçe Başkanı Osman İdacı yönetimindeki 07 EVC 097 plakalı araç ile Adıyaman’a giderken Sahabe mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Hayati tehlikesi bulunmayan İdacı ve Yardımcısı Nurettin Orhan vatandaşlarca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar.

AK Parti ilçe başkanı kaza geçirdi

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Başkanı Osman İdacı ve Başkan Yardımcısı Nurettin Orhan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adıyaman programı hazırlık çalışmaları için il merkezine giderken kaza geçirdiklerini, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ak parti, Osman Idacı, Nurettin Orhan, Adıyaman

08 Şub 2024 - 16:03 Adiyaman- Bölge

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