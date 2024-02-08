AK Parti ilçe başkanı kaza geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman’a yapacağı ziyaret nedeniyle toplantı ve hazırlık çalışmalarına katılmak üzere Adıyaman’a giden AK Parti Samsat İlçe Başkanı Osman Idacı ve Başkan Yardımcısı Nurettin Orhan trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre AK Parti Samsat İlçe Başkanı Osman İdacı yönetimindeki 07 EVC 097 plakalı araç ile Adıyaman’a giderken Sahabe mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Hayati tehlikesi bulunmayan İdacı ve Yardımcısı Nurettin Orhan vatandaşlarca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Başkanı Osman İdacı ve Başkan Yardımcısı Nurettin Orhan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adıyaman programı hazırlık çalışmaları için il merkezine giderken kaza geçirdiklerini, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı