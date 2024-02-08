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Depremzedeler müteahhite tepki gösterdi

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Adıyaman’ın Besni ilçesinde 80 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazında depremzedeler basın açıklaması yaptı.

Depremzedeler müteahhite tepki gösterdi mask
Depremzedeler müteahhite tepki gösterdi
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Besni’de 80 kişinin hayatını kaybettiği Üzümkent Apartmanının enkazında bir araya gelen ölenlerin yakınları basın açıklaması yaptı.

Depremzedeler müteahhite tepki gösterdi

Binanın müteahhidi Ş.İ’ye tepki gösteren ölenlerin yakınları adına Halil Yiğit açıklama yaptı. Halil Yiğit, “6 Şubat 2023 günü saat 04.17’de meydana gelen depremle hayatımız altüst oldu. 1. Yıldönümünde belki de ilk kez bir zamanlar hayatın devam ettiği bu enkaz alanında kaybettiğimiz annelerimizi, babalarımızı, evlatlarımızı kardeşlerimizi, amcalarımızı, dayılarımızı, teyzelerimizi, halalarımızı velhasıl acısını yüreğimize bastığımız canlarımızı, ciğerlerimizi anmak için toplanmış bulunuyoruz. Hayat devam ediyor diyor ancak buradaki tüm insanlar için hayat devam edecek ama artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Geç gelen adalet, adalet değildir. Acılarımıza kalbimize gömüp adaletin tecelli etmesini büyük bir sukut içinde bekledik. Lakin Besni’de yıkılan binalardan hiçbirinde hala iddianame hazırlanmadı. Bilirkişi raporları gelmemiş. Dosyadaki eksikler tamamlanmamış. Üzümkent A ve B bloklarda hayatını acımasızca kaybeden 80 kişinin yakınları müteahhidin emniyette ifade vermiş olmasına rağmen, Üzümkent dosyasında neden tutuklu değildir” iddiasında bulundu.

Depremzedeler müteahhite tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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08 Şub 2024 - 15:57 Adiyaman- Bölge

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