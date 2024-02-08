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Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler unutulmadı

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Malatya, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, felaketin yaşandığı gece hayatını kaybedenler için bir anma programına ev sahipliği yaptı. Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen bu anma etkinliği, şehir mezarlığında gerçekleşti.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler unutulmadı mask
Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler unutulmadı
Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler unutulmadı
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Anma programında, 6 Şubat 2023 tarihinde depremde hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin yer aldığı bir anıtın önünde dualar edildi ve ardından hayatını kaybedenlerin mezarları başında Kuran-ı Kerim okundu.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler unutulmadı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, etkinlikte yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'ün "asrın felaketi" olarak nitelendirilen bir gece olduğunu ve üzerinden bir yıl geçtiğini belirtti. Bulut, o gece yaşanan acıları, unutulamayanları ve sevdikleri anarak, her depremde o geceyi yeniden yaşadıklarını ifade etti.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler unutulmadı

KENTSEL DÖNÜŞÜME DİKKAT ÇEKTİ

Bulut, ayrıca depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dilediklerini ve yaralılara acil şifalar temenni ettiklerini söyledi. Gelecekte benzer acıların yaşanmaması için Malatya'nın yapı stokunun gözden geçirilmesi, daha sağlam konutların inşa edilmesi ve kentsel dönüşümün kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler unutulmadı

Malatya halkı, bu anma etkinliğiyle birlikte geçmişte yaşanan acıları anarken, gelecekte benzer felaketlerin önlenmesi için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

 

Kaynak: BÜLTEN

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08 Şub 2024 - 15:24 Malatya- Gündem

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