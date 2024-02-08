Okul hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Belirlenen şüpheliler B.Ö. (36) ve U.Ö. (32) isimli şahıslar, 07.02.2024 tarihinde Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen birçok malzeme ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 6 adet PC kasa, 1 adet monitör, 1 adet yazıcı, 3 adet kamera ve kameraya ait kayıt cihazı, 4 adet hoparlör, 1 adet hilti, 1 adet matkap ve derslerde kullanılan çeşitli elektronik ve eğitim araç gereçleri bulunuyor

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: BÜLTEN