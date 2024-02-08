İşçi krizi çözüldü, şimdi de zam krizi baş gösterdi

İyi bir pancar alım kampanyası geçiren Malatya Şeker Fabrikasında, bu kampanyada 522 bin ton şeker pancarı işleyerek 62 bin 500 yüz ton şeker, 21 bin ton melas, 152 bin ton da yaş küsüp elde edildi. İşçi sorununun da çözüldüğü fabrikada şimdiden önümüzdeki yıl pancar sezonu hazırlığına başlanırken, Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, maaşlarıyla ilgili bir sorunu gündeme taşıdı. Memura, memur emeklisine yüzde 50 oranında zam verilirken, kendilerine yüzde 32 oranında zam yapıldığını hatırlatan Murat, bunun çalışma barışını ciddi anlamda etkilediğini söyledi.

13 Eylül’de başlayan ve önceki gün sonar eren Şeker Pancarı Alım Kampanyası Malatya Şeker Fabrikası için yüzleri güldürürdü. Fabrikada yaklaşık 522 bin ton pancar işlenirken, 62 bin ton ise şeker elde edildi. Güzel bir kampanya geçirdiklerini dile getiren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, kendilerine verilen zam oranıyla ilgili de hayal kırıklıklarını anlattı.

2023-2024 yılı Pancar Alım Kampanyasının 13 Eylül’de başladığını hatırlatan Nuri Murat, pancarın 16 Eylül'de işlenmeye başladığını anımsattı.

“PANCAR ALIM KAMPANYASI 142 GÜN SÜRDÜ”

Birçok olumsuzluğa rağmen fabrikanın çalıştığını söyleyen Murat,

“Yaklaşık 142 gün sürdü kampanyamız. Yaklaşık 522 bin ton pancar işledik. Bunun karşılığında da 62 bin 500 yüz ton şeker, 21 bin ton melas, 152 bin ton da yaş küsüp elde ettik. Fabrikamız yaşanan depreme rağmen bilindiği gibi bu bölgede ve Malatya'mızda, asrın felaketini yaşadık ve birçok olumsuzluğa rağmen bu fabrika bu sene 522 bin ton pancar işleyerek yani çok çok güzel bir işletme değerleri kazanmıştır”

dedi.

“EMEKÇİ KARDEŞLERİME CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Şu anda gelecek yıla hazırlık yaptıklarını ifade eden Murat,

“Hemen hemen 0 arıza diyeceğimiz durumda fabrikamız çalıştı. Gerçekten emeği geçen bütün emekçi kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına sağlık. Bir deprem felaketi yaşamamıza rağmen, birçok arkadaşımızın evi yıkılmasına rağmen, çocukları vefat eden arkadaşlarımız var, işte başka şekilde yakınları, vefat eden var depremde. Evleri, düzenleri düzenlerinin bozulmasına rağmen arkadaşlarımız fabrikasına, işine, ekmeğine sahip çıktılar. Büyük bir özveriyle kampanya süresi tamamladı ve 6 Şubat itibariyle de kampanyamız bitti. Önümüzdeki sene için şimdiden revizyon çalışmalarına başlıyoruz. Şu anda önümüzdeki seneye hazırlık yapıyoruz”

diye konuştu.

“İNSANLARIMIZ BUNDAN RAHATSIZ OLUYOR”

Şeker Fabrikası’nda bekletilen küspeyle alakalı tepkileri de değerlendiren Murat,

“İnsanlarımız bundan rahatsız oluyor. Ne olacak bu kadar küspe ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi küspe gerçekten çevre açısından büyük bir sıkıntı. Biz de onun farkındayız. Geçmişte de bunun sıkıntılarını yaşadık. Ama gördüğümüz kadarıyla küspeye iyi bir talep var. Yani havalar ısınmadan Bu ambalajlı küspeyi bitiririz diye düşünüyorum. Zaten üstü açık küspe hemen hemen kalmadı. Kalanı da kaldıracaklar. Öyle tahmin ama işte bu kapalı ambalajlı küspeyle ilgili de talepler de var. İnşallah Malatya halkına rahatsızlık vermeden bir an önce bitiririz diye düşünüyorum”

söyleminde bulundu.

“ŞİMDİDEN FABRİKANIN REVİZYONU BAŞLIYOR”

Şeker Alım Kampanyasının sona ermesiyle çarkı duran fabrika için revizyon işleminin başladığını söyleyen Murat,

“Tabii şimdiden fabrikanın revizyonu başlıyor zaten. Türk Şeker'in geleneği ve özelliğini de yani teknolojik durma da onu gerektiriyor. Kampanya biter bitmez, her çalışan makine yeniden sökülür. Öbür kampanyaya revizyon sürecinde kampanyaya hazırlık aşaması dediğimiz revizyon döneminde makinadan tekrar yeniden bakımı yapılı eksikleri giderilir. Eğer bu sene de Genel Müdürlüğümüzde varsa yeni yatırımlar onlar uygulanır. Geçen sene bilindiği gibi revizyon dediğimiz ünite 2 tane kulemiz vardı. Onları yaptık. Yani depreme rağmen, artçılar olmasına rağmen işte çok olumsuz görüşler olmasına rağmen dik durduk, fabrikamıza sahip çıktık. Yani biz bu işi yaparız. Biz bu fabrikayı üretime hazırlarız dedik. Sağ olsun bizim çalışanlarımız da bilindiği gibi kamuda çalışanların tamamı 6 Haziran'a kadar yanlış değilsem idari izinliyken ama biz çalışanlarımızı zorunlu bir şekilde kullandırarak iş başı yaptırdık. İdari izin kullandırtmadık ve fabrikayı bu şekilde hazırladık, üretime hazırladık. Revizyonu tamamladık”

ifadelilerini kullandı.

“EN AZ MALİYETLİ PANCARI İŞLİYORUZ”

Boztepe Barajı’nın tamamlanmasıyla şeker pancarı ekim alanının genişleyeceği söyleminde bulunan Murat,

“Bununla ilgili de işte bilindiği gibi Yazıhan Boztepe Barajının bitmesiyle bölge sulamaya açıldı. Bu yıl ilk kez o bölgede pancar ekimi oldu. Bu sene de yaklaşık bir 40 bin tona yakın bu bölgede pancarımız oldu. Bizim sahanın açılması Yoncalı Barajı'nın, Arguvan barajın bitmesiyle olacak. Orada yaklaşık 180 bin dönüm alanın sulamaya açılırsa tarım alanı hem pancar ekimi için hem pancar tarımı için çok uygun bir alan. Çok güzel araziler. İnşallah o baraj kısa bir sürede biterse yani bu Malatya fabrikası için çok iyi olur. Çünkü biz şu anda belki de Türkiye'deki en az maliyetli pancarı işliyoruz. Yaklaşık 7 il ve 3 coğrafi bölgede 600 kilometrelik bir alana pancar ekiyoruz. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa bölgesine ektiğimiz pancarları, şeker oranları, tabii diğer bölgelere göre biraz daha düşük. Şeker oranı düşük olan pancarların yani bozulma ve çürümesi daha erken oluyor. Şeker oranı yüksek olan pancarlar daha geç, daha dayanıklı oluyor ve daha geç bozuluyor”

ifadelerini kullandı.

“70 KİŞİ ALINDI AMA BİRAZ GEÇ KALINDI”

İşçi konusunda sürekli kan kaybettiklerini anımsatan Murat,

“Yaşanan Depremlere rağmen çok şey yaptık. Ama fabrikasını kendi içerisinde de sorunlar oldu. Özellikle bizim geçici su sorunu çözüldü. Yani yıllardır bir kangren haline gelen sorun bu sene şirketimiz yeniden bizim Malatya fabrikası bünyesine 61 tane geçici arkadaşımız başladı. Bir 10 kişi de daimi çalışan arkadaşımız geçen hafta başladı. Ama gönül isterdi ki bu özelleştirme süresi boyunca 10, 15 yıl buralara eleman alınmadı. Sürekli kan kaybettik, sürekli kalifiye, usta elemanlar gitti, yerine eleman alınmayınca teknik elemanı açısından sıkıntı sorun yaşamaya başladık. Son olarak 3 yıl önce bir 60 kişi alındı. İşte bu sene 70 kişi alındı ama biraz geç kalındı. Keşke bu insanlar bundan 5-6 sene önce alınsaydı. İşçi sorunu çözüldü”

diye konuştu.

“MAAŞLARIMIZ ÇOK DÜŞTÜ”

“Özellikle yani bu toplu sözleşmeden kaynaklı bir sıkıntı bir sorun var” diyen Murat,

“Maaşlarımız çok düştü. Yani memura, işte emeklisine yüzde 50 gibi bir zam yapıldı. Bize yüzde 32 gibi bir zam yapıldı. Bundan dolayı da bir çalışma hayatında bir ciddi anlamda bir rahatsızlık var. Bir huzursuzluk var. Yani umuyorum hükümet bir an önce bunu da yani göz ardı etmez. Bunu da yeniden TÜRK-İŞ ile hükümet arasındaki bizim konfederasyonlarımız arasında görüşmeler devam ediyor. Nihai bir karar alınırsa işçiye de memura verdikleri gibi yüzde 50 zam verirlerse iyi olur. Çünkü aramızda bir uçurum oluştu. Eskiden bir memur arkadaşla bizim aramızda bin lira, 2 bin lira oynarken şimdi 15-20 bin lira rakamlar oynamaya başladı. Bu da ciddi anlamda çalışma barışını etkiliyor”

şeklinde konuştu.