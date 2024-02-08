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Çevre Yolu’nda korkutan kareler

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Çevre Yolu'nda, trafik akışını tehlikeye atan karşıdan karşıya geçişler her geçen gün artarak devam ediyor. Anayolda bulunan iki üstgeçide rağmen, bazı vatandaşlar demir bariyerleri aşarak yolu karşılamaya çalışıyorlar, bu da ciddi trafik kazalarına neden oluyor.

Çevre Yolu’nda korkutan kareler mask
Çevre Yolu’nda korkutan kareler
Çevre Yolu’nda korkutan kareler
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Son zamanlarda özellikle gözlemlenen birkaç olayda, demir bariyerleri aşarak yolun ortasına geçmeye çalışan bir kadın, trafiği tehlikeye attı. İki yönden gelen araçlarla karşı karşıya kalan kadın, sürücülerin ani fren yapmasına neden oldu ve olası bir faciaya davetiye çıkardı.

Çevre Yolu’nda korkutan kareler

Bir kadının demir bariyerlerin altından sürünerek yolun karşısına geçtiğini Busabah objektiflerine yansırken, diğer yandan demir bariyerlerin üstünden atlayarak karşı geçmeye çalışan başka bir vatandaş da trafik akışına aldırmadan karşıya geçti.

Çevre Yolu’nda korkutan kareler

Vatandaşların güvenliklerini riske atan karşıdan karşıya geçişler için belirlenen güvenli üst geçit noktaları varken trafiği tehlikeye atan bu tür davranışlar özellikle sürücüleri olumsuz yönde etkiliyor. Olası bir kazaya davetiye çıkaran bu tür davranışlar kazalara neden olabiliyor. Çevre Yolu'nda yaşanan bu tür tehlikeli karşıdan geçişlerin önlenmesi için ilgili kurumların daha fazla önlem alması ve toplumu bilinçlendirmesi gerekiyor. Aksi halde, benzer olayların tekrarlanması kaçınılmaz olabilir.

Çevre Yolu’nda korkutan kareler
 
Çevre Yolu’nda korkutan kareler
 
Çevre Yolu’nda korkutan kareler
 
Çevre Yolu’nda korkutan kareler
 
Çevre Yolu’nda korkutan kareler
 
Çevre Yolu’nda korkutan kareler
 
Çevre Yolu’nda korkutan kareler
 
Çevre Yolu’nda korkutan kareler

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08 Şub 2024 - 14:53 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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