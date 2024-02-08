Çevre Yolu’nda korkutan kareler

Son zamanlarda özellikle gözlemlenen birkaç olayda, demir bariyerleri aşarak yolun ortasına geçmeye çalışan bir kadın, trafiği tehlikeye attı. İki yönden gelen araçlarla karşı karşıya kalan kadın, sürücülerin ani fren yapmasına neden oldu ve olası bir faciaya davetiye çıkardı.

Bir kadının demir bariyerlerin altından sürünerek yolun karşısına geçtiğini Busabah objektiflerine yansırken, diğer yandan demir bariyerlerin üstünden atlayarak karşı geçmeye çalışan başka bir vatandaş da trafik akışına aldırmadan karşıya geçti.

Vatandaşların güvenliklerini riske atan karşıdan karşıya geçişler için belirlenen güvenli üst geçit noktaları varken trafiği tehlikeye atan bu tür davranışlar özellikle sürücüleri olumsuz yönde etkiliyor. Olası bir kazaya davetiye çıkaran bu tür davranışlar kazalara neden olabiliyor. Çevre Yolu'nda yaşanan bu tür tehlikeli karşıdan geçişlerin önlenmesi için ilgili kurumların daha fazla önlem alması ve toplumu bilinçlendirmesi gerekiyor. Aksi halde, benzer olayların tekrarlanması kaçınılmaz olabilir.