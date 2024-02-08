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Malatya’da bir okulda faciadan dönüldü

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir ilkokulun istinat duvarı çöktü. Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bir ilkokulun istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Okul kapalıyken meydana gelen olayda yaralanan olmadı. Çöken duvarın enkazı hala dururken öğrencilerin bölgeye çok yakın bir noktada oyun oynaması dikkat çekti.

Malatya’da bir okulda faciadan dönüldü mask
Malatya’da bir okulda faciadan dönüldü
Malatya’da bir okulda faciadan dönüldü
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir ilkokulun istinat duvarı çöktü. Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bir ilkokulun istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Okul kapalıyken meydana gelen olayda yaralanan olmadı. Çöken duvarın enkazı hala dururken öğrencilerin bölgeye çok yakın bir noktada oyun oynaması dikkat çekti.

Malatya’da bir okulda faciadan dönüldü

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bir ilkokulun istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Okulun kapalı olması muhtemel facianın önüne geçerken duvarın çöken kısmına güvenlik şeridi çekildi. Çöken duvarın enkazı hala dururken öğrencilerin bölgeye çok yakın bir noktada oyun oynaması dikkat çekti.

Malatya’da bir okulda faciadan dönüldü
 
Malatya’da bir okulda faciadan dönüldü
 
Malatya’da bir okulda faciadan dönüldü
 
Malatya’da bir okulda faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Şub 2024 - 14:12 Malatya- Asayiş

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