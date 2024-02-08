08 Şub 2024 - 14:12 - Asayiş

Malatya’da bir okulda faciadan dönüldü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir ilkokulun istinat duvarı çöktü. Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bir ilkokulun istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Okul kapalıyken meydana gelen olayda yaralanan olmadı. Çöken duvarın enkazı hala dururken öğrencilerin bölgeye çok yakın bir noktada oyun oynaması dikkat çekti.