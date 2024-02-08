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28 Şubat postmodern darbe

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Türkiye'de 28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Türk siyasi tarihinde önemli bir dönemeç olarak kabul edilir. Bu toplantı sonrasında alınan kararlar ve yaşanan olaylar, "postmodern darbe" olarak adlandırılan bir sürecin başlangıcını oluşturdu.

28 Şubat postmodern darbe mask
28 Şubat postmodern darbe
28 Şubat postmodern darbe
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Necmettin Erbakan'ın başbakanlığındaki Refah Partisi (RP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyon hükümeti, dönemin siyasi atmosferinde tartışmalara sebep oldu. Özellikle RP'nin politikaları ve bazı olaylar, "rejimi tehdit ettiği" gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı. Örneğin, RP'li Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın düzenlediği "Kudüs Gecesi" etkinliği ve İran Büyükelçisi'nin katılımı gibi olaylar, rejim tartışmalarını alevlendirdi.

28 Şubat postmodern darbe
28 Şubat postmodern darbe
28 Şubat postmodern darbe

SİYASİ GERİLİM TIRMANDI

28 Şubat 1997'deki MGK toplantısı sonrasında yayımlanan bildiride, "laiklik" vurgusu yapılarak, Cumhuriyet'in ve devletin temellerinin korunması gerektiği belirtildi. MGK kararlarının uygulanması için hükümete baskı yapıldı ve Erbakan'ın liderliğindeki hükümet, MGK'nın taleplerini kabul etmek zorunda kaldı. Ancak, Erbakan'ın bazı kararları imzalamaması ve çeşitli baskılara rağmen direnmesi, siyasi gerilimleri tırmandırdı.

28 Şubat postmodern darbe

Bu süreçte, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de rolü büyüktü. Demirel, MGK kararlarının uygulanması konusunda diretirken, siyasi partiler arasındaki çekişmeleri dengelemeye çalıştı. Sonuç olarak, Erbakan hükümeti istifa etmek zorunda kaldı ve yerine Mesut Yılmaz liderliğinde ANAP-DSP ve DTP koalisyonuyla yeni bir hükümet kuruldu.

28 Şubat postmodern darbe
28 Şubat postmodern darbe
 
28 Şubat postmodern darbe

Kaynak: Haber Merkezi

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08 Şub 2024 - 13:55 - Gündem

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