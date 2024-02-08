28 Şubat postmodern darbe

Necmettin Erbakan'ın başbakanlığındaki Refah Partisi (RP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyon hükümeti, dönemin siyasi atmosferinde tartışmalara sebep oldu. Özellikle RP'nin politikaları ve bazı olaylar, "rejimi tehdit ettiği" gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı. Örneğin, RP'li Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın düzenlediği "Kudüs Gecesi" etkinliği ve İran Büyükelçisi'nin katılımı gibi olaylar, rejim tartışmalarını alevlendirdi.

SİYASİ GERİLİM TIRMANDI

28 Şubat 1997'deki MGK toplantısı sonrasında yayımlanan bildiride, "laiklik" vurgusu yapılarak, Cumhuriyet'in ve devletin temellerinin korunması gerektiği belirtildi. MGK kararlarının uygulanması için hükümete baskı yapıldı ve Erbakan'ın liderliğindeki hükümet, MGK'nın taleplerini kabul etmek zorunda kaldı. Ancak, Erbakan'ın bazı kararları imzalamaması ve çeşitli baskılara rağmen direnmesi, siyasi gerilimleri tırmandırdı.

Bu süreçte, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de rolü büyüktü. Demirel, MGK kararlarının uygulanması konusunda diretirken, siyasi partiler arasındaki çekişmeleri dengelemeye çalıştı. Sonuç olarak, Erbakan hükümeti istifa etmek zorunda kaldı ve yerine Mesut Yılmaz liderliğinde ANAP-DSP ve DTP koalisyonuyla yeni bir hükümet kuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi