28 Şubat postmodern darbe

Necmettin Erbakan'ın başbakanlığındaki Refah Partisi (RP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyon hükümeti, dönemin siyasi atmosferinde tartışmalara sebep oldu. Özellikle RP'nin politikaları ve bazı olaylar, "rejimi tehdit ettiği" gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı. Örneğin, RP'li Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın düzenlediği "Kudüs Gecesi" etkinliği ve İran Büyükelçisi'nin katılımı gibi olaylar, rejim tartışmalarını alevlendirdi.
SİYASİ GERİLİM TIRMANDI
28 Şubat 1997'deki MGK toplantısı sonrasında yayımlanan bildiride, "laiklik" vurgusu yapılarak, Cumhuriyet'in ve devletin temellerinin korunması gerektiği belirtildi. MGK kararlarının uygulanması için hükümete baskı yapıldı ve Erbakan'ın liderliğindeki hükümet, MGK'nın taleplerini kabul etmek zorunda kaldı. Ancak, Erbakan'ın bazı kararları imzalamaması ve çeşitli baskılara rağmen direnmesi, siyasi gerilimleri tırmandırdı.
Bu süreçte, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de rolü büyüktü. Demirel, MGK kararlarının uygulanması konusunda diretirken, siyasi partiler arasındaki çekişmeleri dengelemeye çalıştı. Sonuç olarak, Erbakan hükümeti istifa etmek zorunda kaldı ve yerine Mesut Yılmaz liderliğinde ANAP-DSP ve DTP koalisyonuyla yeni bir hükümet kuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.