Elazığ ve Bingöl için uyarı geldi

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi bölgesine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Ulupınar Köyü, Bademli Köyü Sino Mezrası Mezra, Bademli Köyü, Sağdıçlar Köyü Kırklar Mezrası Mezra, Aslankaşı Köyü İbolar Mezra, Taşkesen Köyü, Taşkesen Köyü Mandere Mezrası Mezra, Büklümlü Köyü, Bademli Köyü Değirmen Mevkii, Sağdıçlar Köyü Orta Mezra Mezra, Sağdıçlar Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 13.30-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Doğu Kent Mahallesi, Ulu Kent Mahallesi bölgelerine” elektik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

BİNGÖL:

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Akbinek Köyü, Döşlüce Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra, Ekinyolu Köyü Merkez Mevkii, Cumhuriyet Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Kale Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Arslanbeyli Köyü, Doğuyeli Köyü, İnandık Köyü, Yenibaşak Köyü Orta Mevkii, Asmakaya Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.