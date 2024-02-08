Bir uyarı da Adana ve Mersin'e

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

ADANA:

Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:

“Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı 10101 bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Karataş ilçesine bağlı 4989, Tuzla Yolu, 5063, 5062, 5060, 5059, 5058, 5057, 5054, 5052, 5011, 163_1, 161_2, Selahattin Eyyubi, Kanal, Beyaz Gelincik, 67_1, 5117, 5113, 5109, 5105, 5104, 5101, 5076-, 5021, 5020, 5019, 5016, 5014, 5012, 5009, 5008, Yassıveren, Zambak, Yıldız, Yeni Yol Tuzla3, Yalçın Donma, Ulubey, Turgut Reis, Talip Ekici, Sürmeli, Suna, Previze, Piri Reis, Pınar Uğurkaya Tarafı, Pınar, Okul, Mustafa Kemal, Mimar Sinan, Mehmet Akif 1, Mehmet Akif, Mareşal Feyzi Çakmak, Mahmut Özen, Kıbrıs, Kenan Evren(Uğurkaya Tarafı)-, Kenan Evren, Kemaliye Yeniyol6, Kazım Karabekir, Kartal, Karanfil, Karalar, İsmet İnönü Tuzla, Hilal, Hakkıbey, Gazi, Fatih Terim, Donma, Dar, Dalyan, Çölkesen, Cumhuriyet Tuzla 1, Cumhuriyet Tuzla, Cengiz Topel/1, Cengiz Topel, Cami, Barbaros Hayrettin, Atatürk Tuzla, Aşıklar, Asım, Alpaslan, Akdeniz, Akar Uğurkaya Tarafı, Akan, Adnan Menderes, Adana Uğurkaya Tarafı, Adana Tuzla 1, Adana Tuzla, Tabur, Tabaklar, Aydınlar, Sarımsak, Meletmez, Karagöçer, Kapı, İnneplihüyüğü, Dolaplı, Çavuşlu bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Alapınar, Çokak, Faydalı Merkez, Tapırlı, Kuyuluk Merkez, Pekmezci bölgelerine,

Yarın 11.00-13.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı Karanfil, Buruk, 3866 bölgelerine,

Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı Karayusuflu bölgelerine,

Yarın 09.30-14.30 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı İstiklal, 34041, 34054, 34048, 34056, 34031, 34035, 34011, 34033, Kurtuluş, 34029, 34001, 34052, 40019, 40021, 40023, 40020, 40024, 40026, 40040, 40042, 40003, 40011, 40041, 40001, 40043, 40006, 40039, 40049, 40053, 40030, 40005, 40007, 40012, 40048, 40051, 40002, 40014, 40025, 40016, 40044, 40018, 40029, 40004, 40017, 40013, Bakımyurdu bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 4989, Tuzla Yolu, 5063, 5062, 5060, 5059, 5058, 5057, 5054, 5052, 5011, 163_1, 161_2, Selahattin Eyyubi, Kanal, Beyaz Gelincik, 67_1, 5117, 5113, 5109, 5105, 5104, 5101, 5076-, 5021, 5020, 5019, 5016, 5014, 5012, 5009, 5008, Yassıveren, Zambak, Yıldız, Yeni Yol Tuzla3, Yalçın Donma, Ulubey, Turgut Reis, Talip Ekici, Sürmeli, Suna, Previze, Piri Reis, Pınar Uğurkaya Tarafı, Pınar, Okul, Mustafa Kemal, Mimar Sinan, Mehmet Akif 1, Mehmet Akif, Mareşal Feyzi Çakmak, Mahmut Özen, Kıbrıs, Kenan Evren(Uğurkaya Tarafı)-, Kenan Evren, Kemaliye Yeniyol6, Kazım Karabekir, Kartal, Karanfil, Karalar, İsmet İnönü Tuzla, Hilal, Hakkıbey, Gazi, Fatih Terim, Donma, Dar, Dalyan, Çölkesen, Cumhuriyet Tuzla 1, Cumhuriyet Tuzla, Cengiz Topel/1, Cengiz Topel, Cami, Barbaros Hayrettin, Atatürk Tuzla, Aşıklar, Asım, Alpaslan, Akdeniz, Akar Uğurkaya Tarafı, Akan, Adnan Menderes, Adana Uğurkaya Tarafı, Adana Tuzla 1, Adana Tuzla, Tabur, Tabaklar, Aydınlar, Sarımsak, Meletmez, Karagöçer, Kapı, İnneplihüyüğü, Dolaplı, Çavuşlu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

MERSİN:

Toroslar EDAŞ Mersin’de bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Manolya, Akdeniz-1, Zeytin, Aslan, Bostancı, Şıh İbrahim Hekim, Tunceroğlu, Güney-1, Dikbaş bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Kadılar, Kadılarbükü, Merkez_4, Kodaman, Güney, Çöğür, Yukarı, Aşağı, Yeni bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Çolak Ahmetler, Kaşdişlen, Kadılar, Demirhan, Merkez_4, Kadılarbükü, Merkez_3 bölgelerine,

Yarın 10.00-17.30 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Yıldırım, Barbaros bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Boncuk, Yıldırım/2, Yıldırım, Barbaros, Zeybek, Okul Yolu/1, Ötgün, Kamaş, Okul Yolu, Silifke bölgelerine,

Yarın 09.00-11.30 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı ELVANLI, 25, ARIZLAR, 21, 24 bölgelerine,

Yarın 13.00-15.30 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı 115, 112, 113, 102 bölgelerine,

Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Sarıveliler, Aşağıköselerli, Ceritler, Karadiken, Kemenli, Türkmen, Özköy bölgelerine,

Yarın 09.00-09.15 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Sarıveliler, Aşağıköselerli, Türkmen, Özköy, Karadiken, Ceritler, Kemenli bölgelerine,

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı Ekşiler bölgesine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı Karabucak 2, İnbaşı, Sıraköy Merkez, Sakızçukuru bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.