Malatya dünya wushu şampiyonlarını ağırladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve Malatya Wushu Kung Fu İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği “Wushu Taolu Eğitim Gelişim Semineri” düzenlendi. 2 gün devam eden seminerde Dünya Wushu Şampiyonu Elif Akyüz ve Zeynep Makbule Akyüz de katıldı.

Yakınca Spor Salonu’nda hafta sonu tüm sporculara eğitimin verildiği seminerle ilgili konuşan Malatya Wushu Kung Fu İl Temsilcisi Malik Dinç, dünya şampiyonlarını Malatya’da ağırlamaktan onur ve gurur duyduklarını söyledi.

“AKYÜZ KARDEŞLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Dinç, “18-28 Şubat 2024 Tarihleri’nde Yalova İli’nde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası için ön hazırlıklarımız devam ederken, sporcularımıza moral motivasyon kaynağı olmaları için hafta sonu ilimize şampiyon Akyüz kardeşleri davet ettik. Türkiye şampiyonası ön hazırlıkları 2 gün boyunca ilimizin tüm sporcuları katılım sağlayarak, güzel bir antrenmanın yanı sıra gelişim semineri oldu. Desteklerinden ötürü Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonumuza ve dünya şampiyonu Akyüz kardeşlere çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“BİR ELİMİZ MALATYALI SPORCULARIN ÜZERİNDE OLACAK”

Daha sonra söz alan dünya şampiyonları Akyüz kardeşler ise, şunları kaydettiler:

“6 Şubat Depremi’nden sonra biz ve Federasyonumuz deprem yaralarını hep birlikte sarmak için deprem bölgelerini hem ziyaret hem de gelişimlerinde katkı sağlamak için eğitim semineri verme kararı aldık. Malatya İli’ne bizlerin bu 2. gelmesi oldu. Bir elimiz Malatyalı sporcuların üzerinde olacak. Depremzede sporcularımıza elimizden gelen en iyisi aktarmak için bugün buradayız. 2 gün boyunca bizleri burada misafir eden Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcisi Malik Dinç hocamıza ve Malatya wushu ailesine çok teşekkür ederiz. Malatya’daki sporcularımıza bir katkımız olmuş ise ne mutlu bizlere. Bu gün olduğu gibi bundan sonra da her zaman sizlerin yanındayız. Yaralarımızı hep beraber sarıp tekrardan ayağa hep birlikte kalkacağız. Türkiye Şampiyonası’nda Malatya’daki sporcuların illerini en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor ve güveniyorum. Her şey güzelim Malatya’nın wushucularına olsun.”

“SPORCULARIMIZA KATKI SUNACAĞINI UMUYORUM”

Gelişim seminerinde söz alan Malatya Yeşilyurt Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül ise, “Bizler her zaman olduğu gibi bugün de Spor Ailesi olarak birlikteyiz. Wushu Branşı’nı yakından takip ediyorum. Sizlerin özverili çalışmalarınız bizleri çok mutlu ediyor. Malatya Yeşilyurt Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak tesislerimiz ve bizler her daim tüm branşlar da spor ve sporcularımızın yanındayız. Dünya Şampiyonu Akyüz kardeşler, bugün bizlerle Wushu Taolu Eğitim Gelişim Seminerine geldiler bu seminerin Hakem, antrenörlerimize ve sporcularımıza katkı sunacağını umuyorum. Akyüz kardeşlerin başarıları ülkemizi bizleri mutlu ediyor. Wushu Taolu branşın da şehrimizi de başarılı sporcuların çıkacağına inanıyorum. Ailelerimize, hakemlerimiz, antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. İl temsilciliğinin programı dâhilin de yapılan seminerin de hayırlı ve başarılı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı

Kaynak: BÜLTEN