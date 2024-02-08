Saç dökülmelerinde başa çıkılacak yöntemler ve erken tanının önemli

Saç dökülmesiyle ilgili endişeleriniz varsa veya belirgin bir şekilde artan saç dökülmesi yaşıyorsanız, Dermatoloji Uzmanı Doktor Sedef Yücel, saç dökülmelerinin tedavi yöntemlerinden bahsetti.
SAÇ DÖKÜLMESİ TİPLERİ NELERDİR?
Saç dökülmesi tiplerine değinen Dr. Yücel,
“Saç dökülmesinin onlarca farklı tipi var ve tiplerine göre tedavileri de değişmektedir. Bu nedenle tek bir saç dökülmesi tipi ve tüm dökülmelere iyi gelen bir şampuan ya da bir ilaç yoktur. Saç dökülmesi tiplerini biz kalıcı saç dökülmeleri ve geçici saç dökülmeleri olarak ikiye ayırıyoruz. Erkek tipi saç dökülmesi biraz geçici, biraz kalıcı kabul edebileceğimiz bir dökülme tipi kategorisindedir. Bunun dışında en sık rastladığımız saç dökülmesi saçta yoğun bir şekilde kayba neden olan hızlı bir dökülme tipidir. Genellikle hastaların saçlarının günde yüz telden fazla döküldüğü tiplerdir. Kadınlarda daha sık görülmektedir. Gebelik sonrası emzirme dönemleri veya erkek ve kadınlarda ameliyat sonrası herhangi bir travma yaşadıktan sonra stres gibi nedenler, mevsim geçişleri veya yapmış oldukları ağır diyetler nedeniyle kullanılan ilaçlar, yoğun bir saç dökülmesi olabilmektedir. Bu tip dökülmelerde mutlaka altta yatan nedenin tespiti yoluna gideriz? Bunu saçları derin muayene ederek aynı zamanda ve belli tahlilleri hastamızdan isteyerek saç dökülmesiyle ilgili değerlendirip tedaviyi buna göre planlarız”
şeklinde konuştu.
SAÇKIRAN HASTALIĞI NEDİR?
“Geçici saç dökülmelerinin başında en sık rastladıklarımızdan biri saçkıran dediğimiz saç hastalığıdır” diyen Dr. Yücel,
“Saçkıran bozuk madeni para gibi belli bölgelerde bir gecede veya iki günde yuvarlak açılmaların olmasıdır. Bunlar da özellikle yoğun bir stres, psikolojik bir neden altında yatmaktadır. Saçların vücudun kendine savaş açarak saçları dökmesi olayıdır. Bu tip saç dökülmelerinde büyük bir üzüntü yaşandıktan sonra oluşabildiği gibi genetik kökenli ağır genetik yatkınlığı olanlarda tüm saçları da kaybedebiliriz. Hatta tüm vücudu kaplayan tüm vücut kıllarında dökülme, kaşlarda, kirpiklerde dökülme şeklinde de tüm saçın kaybı şeklinde de saçkıran hastalıkları görülmektedir. Bunların da çeşitli tedavi yöntemleri var. Saç dökülen alana enjeksiyonlar yaparak saçı çıkarma yoluna gideriz. Bunda en büyük yapılan hata ise saçkıranların berberlerde, kuaförlerde saçların bu bölgesine sarımsak sürülerek maalesef saç çıkışının tetiklenmeye çalışılmasıdır. Saçkıranda saçların yüzde 40 oranında tekrar kendiliğinden de çıkma ihtimali var. Fakat biz sarımsak sürdüğümüzde sarımsağın deriyi yakma, yanık oluşturma özelliği var. O bölgede zaten kalıcı saç kaybı yokken bizim iğne yaparak saçların tekrar çıkmasını sağlayacak bir durum varken sarımsakla saç kökleri, kıl folikülleri kalıcı olarak yanabilmektedir. Bu yanma nedeniyle biz istesek de artık oradan saç çıkmayabiliyor. Bu nedenle saçkıran gibi durum olduğunda yine biz dermatologlara hastalarımızın başvurması gerekir”
diye konuştu.
ERKEK TİPİ SAÇ DÖKÜLME NEDİR?
Erkek tipi saç dökülmelerinden kadınlarda da görüldüğünü vurgulayan Dr. Yücel,
“En sık gördüğümüz diğer bir saç dökülmesi tipiyse erkek tipi saç dökülmesidir. Erkek tipi saç dökülmesi bir kısmı tekrar çıkabilme potansiyeline sahipken, bir kısmı da hem kalıcı hem geçici saç dökülmesinin bir arada görüldüğü bir dökülme tipidir. Toplumda çok sık görülür. Erkekler için özellikle ciddi bir kozmetik sorunudur. Çünkü inanılmaz derecede dış görüntülerin değiştirebilen bir hastalık. Aynı şekilde kadınlarda da erkek tipi dökülme görülebilmektedir. Kadında görülen hormonsal hastalıklar, adet düzensizlikleri veya yumurtalıklarda kist varlığı gibi durumlarda erkekler gibi kadınlarda da erkek tipi saç dökülmesi olabilmektedir. Tüm bunların araştırılması, doğru dökülme tipinin belirlenmesi için bu tür dökülmelerde mutlaka hasta bizlere başvurması gerekiyor”
açıklamalarında bulundu.
ERKEK TİPİ SAÇ DÖKÜLME NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Erkek tipi dökülmeyi destekleyen bulgulardan bahseden Dr. Yücel,
“Erkek tipi dökülmeleri tespit edebilmek için mutlaka muayene etmemiz gerekir. Saçların kalınlıkları, incelikleri, seyreklikleri, ondan sonra mevcut tutulan alanlar, şakaklarda veya tepe bölgesi paryetal de, arka bölgede meydana gelen dökülmelerin tipi bu bölgelerde yağlanma, saçlarda minyatürleşme yani incelmeler erkek tipi dökülmeyi destekleyen bulgulardır. Bu tanıyı koyduğumuz zaman hastalarımıza çoğunlukla saçları güçlendiren, yeniden dökülen saçların çıkmasını sağlamak veya mevcut incelenen saçların terminal kıl dediğimiz daha kalın eski saçlarına dönüşmesini sağlayan uygulamalar yapıyoruz. Bunların başında mezoterapi ve PRP gelmektedir. Bunları da asla uzman olmayan kişiler tarafından yapılmamasını öneriyorum. Çünkü ne enjekte edildiğini bilmiyoruz. Bunun dışında eğer aşırı bir dökülme varsa, mezoterapi ve PRP'den sonuç alınamayacak derecede ise bazen saç ekimi de hastalarımıza önerebiliyoruz”
sözlerine ekledi.
KALICI SAÇ DÖKÜLMESİNDE ERKEN TANI ÖNEMLİ
Erken tanının önemine değinen Dr. Yücel,
“Kalıcı dökülmeye neden olan hastalıklar var ki bunların ayrımını sadece biz dermatologlar yapabilmekteyiz. Kalıcı saçlar döktüğü zaman, dökülen yerden saç bir daha çıkmıyor. Erken dönem tanının konularak mutlaka tedaviye başlanması gereken dökülme tipleridir. Eğer bu dökülmelerin dermatoloji uzmanına gitmeden halledilmeye çalışılırsa dökülen saçlar yeniden çıkmayacağı için bizim de elimizden gelen bir şey olmuyor. Saç dökülmesi olduğunda mutlaka hemen şunu yapayım, şu şampuanı kullanayım, gideyim mezoterapi yaptırayım, PRP yaptırayım şeklinde bir yaklaşımla değil de mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurarak uygun dökülme tipine göre tedavi planlanmasına gidilmelidir”
diye uyarıda bulundu.
KANSIZLIK SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUR MU?
En sık saç dökülmesine neden olan sistemik hastalıkların başında kansızlığın geldiğini söyleyen Dr. Yücel,
“Eğer hastamızın gerçekten belirli derecede demir eksikliği anemisi var ise saçlarında şiddetli dökülme olması kaçınılmazdır. Bu nedenle bunların da derin araştırmasını yapıyoruz. Var ise bunların tedavisiyle birlikte saçı da yine tedaviyle destekleyerek dökülmenin takibini ve başarısını gözlemliyoruz. Bunun dışında tiroit hastalıklarının çok fazla saç döktüğünü söylemek isterim. Bu ister hipertiroidi olsun yani fazla çalışması olsun guatr gibi nodüler guatr veya bezin büyümesi bunun dışında hipotiroidiye yani az çalışmasına bağlı olsun her iki durumda da mutlaka saç dökülmesini sıkça gözlemleyebilmekteyiz Bunun dışında vitamin eksiklikleri en başta B12 gibi folik asit veya çinko gibi mineral eksiklikleri saçlarda şiddetli dökülmeler yapabilmektedir. Bunları tahlillerle tespit edip eğer ihtiyacı varsa hastaya gerekli tedavi desteklerinin sunulmasını öneriyoruz”
ifadelerini kaydetti.
SAÇ BAKIMINDA DÖKÜLME OLUŞMASINI İSTEMİYORSAK NELER YAPMALIYIZ?
Dengeli beslenerek saç dökülmesinin önüne geçilebileceğini belirten Dr. Yücel,
“Genel saç bakımında dökülme oluşmasını istemiyorsak neler yapmalıyız? Bir kere dengeli beslenmeliyiz. Bir avuç kadar çiğ ceviz, badem, fındık gibi kuruyemiş tüketimi, dengeli bir protein ve sebze oranlarında beslenmenin olması, bol su içilmesi, özellikle saç sağlığı için çok önemli. Bunun dışında saçlarımızın yapısına uygun şampuanlar kullanmak, aşırı sıcak su veya saç köklerini travmatize edecek şekilde saçlarla oynamak, daha da önemlisi düzleştiricilerle veya bazı aletlerle saçı çekiştirirken o saç köklerinin kılıflarında olan çekilmeye bağlı olarak kalıcı saç kaybı grubunda dökülmeleri görebilmekteyiz. O nedenle saçı çekiştiren uygulamaları çok fazla yapmamalıyız. Bunun dışında saçı kesinlikle tepe bölgesinden sıkı bağlamamak çok önemlidir. Çekilme kelliği dediğimiz biraz önce bahsettiğim kalıcı saç dökülmelerinin bir nedenidir. Aynı zamanda uygun şampuan kullanımı, ılık suyla duş alımı saç diplerine yapılan hafif masajlar dolaşımı artırarak, saçların beslenmesini güçlendirir. Banyoda özellikle kadınların saç kremlerini, saç diplerine değil de sadece uçlara sürmesi de çok önemlidir. Banyo sonrasında aşırı derecede saçları kurutup çekiştiren uygulamalar maalesef saç yapısını bozabilmektedir. Bunları çok fazla yapmamak ve besleyici bakımları özellikle uç bölgelerine uygulamak oldukça önemlidir”
şeklinde konuştu.
“SAÇLAR MUTLAKA GEVŞEK BAĞLANMALIDIR”
Dr. Yücel,
“Kozmetiklere gelecek olursak maalesef jöle, sprey, hacimlendiriciler veya saç köklerini boşalan yerleri kapatmak adına yapılan uygulamalar maalesef saç dökülmelerini arttırmaktadır. O nedenle mümkün olduğunca bunlardan uzak durmak gerekir. Saçlar mutlaka gevşek bağlanmalıdır. Çünkü bahsettiğim o çekilme kelliği özellikle kadınlarda ve sürekli tepeden sıkı bağlayan kadınlarda saç iki üç santim geriye gidebilmektedir. Ve bu kalıcı olabilmektedir. Kıl köklerine yapılan o çekilmeyle birlikte zamanla kıl kökleri deriden çıkıyor. Deriden çıkarken maalesef sürekli çekilmeye bağlı kıl folikülünü de yok ederek çıkıyor. O nedenle kalıcı bir kellik saç önlerinde açılma ve seyrelme olmasın istiyorsak mutlaka bunlara dikkat etmeliyiz”
diye sözlerini noktaladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.