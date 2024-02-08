Yıldırım’dan Yeni Malatyaspor’a ziyaret

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, ilçe belediye başkan adayları ve partili yöneticilerle birlikte Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yönetimini ziyaret ederek, istişarede bulundu.

“YENİ MALATYA’YI KURARKEN VE PLANLARKEN, YENİ MALATYASPOR’U ASLA İHMAL EDEMEYİZ”

Yıldırım, “Şehrimizin kulübü Yeni Malatyaspor'u ziyaret ettik. Başkan Adil Gevrek ve yönetim kuruluna misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Yeni Malatyaspor'u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Deprem sonrası Yeni Malatya’yı kurarken ve planlarken, Yeni Malatyaspor’u asla ihmal edemeyiz. Biz Malatya’yı enkaz içinde ayağa kaldırmaya talip olurken, Yeni Malalatspor’un da ayağa kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Yeni Malatyaspor’u siyaset üstü ve bu kentin zenginliği, birleştirici lokomotifi olarak görüyoruz. Deprem bölgesi Malatya’ya mutlaka sporda ve futbolda destek verilmesi gerekiyor.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN