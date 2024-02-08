- Gündem

Yıldırım’dan Yeni Malatyaspor’a ziyaret

ABONE OL Google News Sayfamız

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Biz Malatya’yı enkaz içinde ayağa kaldırmaya talip olurken, Yeni Malalatspor’u da ayağa kaldıracağız” dedi. Bilal Yıldırım beraberinde ilçe belediye başkan adayları ve partili yöneticilerle birlikte Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yönetimini ziyaret ederek, istişarede bulundu.

Yıldırım’dan Yeni Malatyaspor’a ziyaret mask
Yıldırım’dan Yeni Malatyaspor’a ziyaret
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, ilçe belediye başkan adayları ve partili yöneticilerle birlikte Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yönetimini ziyaret ederek, istişarede bulundu.

Yıldırım’dan Yeni Malatyaspor’a ziyaret

“YENİ MALATYA’YI KURARKEN VE PLANLARKEN, YENİ MALATYASPOR’U ASLA İHMAL EDEMEYİZ”

Yıldırım, “Şehrimizin kulübü Yeni Malatyaspor'u ziyaret ettik. Başkan Adil Gevrek ve yönetim kuruluna misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Yeni Malatyaspor'u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Deprem sonrası Yeni Malatya’yı kurarken ve planlarken, Yeni Malatyaspor’u asla ihmal edemeyiz. Biz Malatya’yı enkaz içinde ayağa kaldırmaya talip olurken, Yeni Malalatspor’un da ayağa kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Yeni Malatyaspor’u siyaset üstü ve bu kentin zenginliği, birleştirici lokomotifi olarak görüyoruz. Deprem bölgesi Malatya’ya mutlaka sporda ve futbolda destek verilmesi gerekiyor.” dedi.

Yıldırım’dan Yeni Malatyaspor’a ziyaret

Kaynak: BÜLTEN

# Yeniden Refah Partisi Malatya, Büyükşehir Belediye başkan adayı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Bilal Yıldırım, malatya Bilal Yıldırım, Yeni Malatyaspor, Adil Gevrek, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri

08 Şub 2024 - 11:22 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL