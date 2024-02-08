Hatay için uyarı verildi

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Altınözü ilçesine bağlı Erbaşı 5, Erbaşı 1, Erbaşı 4, Erbaşı 7, Erbaşı 6, Erbaşı bölgelerine,
Yarın 09.30-13.30 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı 3521., 126., 127., 128., 129., 76, 68, 117, 63, 3518., 3515., 3517., 3519., 3479., 100., 3516., Şehit Polis Ahmet İşler, 65, 3502., 116, 70, 74, 77, 118, 109, 3524., 78, 120, 146, Arslan, Dere 5, 29, 148, 89., 3523., 3525. bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı 3165., 5.Akevler, Namık Kemal Atahan, 3151., Rüzgar, Meltem, Ayşe Fitnat Hanım, 3205., Mustafa Arıman, 19 Mayıs, Cemali, Şehit Fahri Koç, Şükrü Barutçu, Bekir Efendi, Fevzi Paşa, İsmail Hakkı, Gençlik, Nadir Bilge, Atatürk, 3128., 3101., Şehit İsmail Yıldırım, Şht.Mehmet Duran, 3112., 3113., 3127., 3115., 3126., 3102., 3108., Yüzbaşı Asım bölgelerine,
Yarın 13.30-15.30 saatleri arasında Arsuz ilçesine bağlı akdeniz 6, sami oytun, 14., iskender sayek, uluçınar 21, zarif, 1., 10800. bölgelerine,
Yarın 13.00-15.30 saatleri arasında Arsuz ilçesine bağlı Akdeniz 6, Sami Oytun, 11., 10809., 14., Yasemin 2, 10810., 10., 3., 10812., İskender Sayek, Kardelen 2, 5., Uluçınar 16, Uluçınar 19, Uluçınar 21, Zarif, 4., 1., 879., Uluçınar 7, Yıldızlar, 5706., 10800., Uluçınar 23, 12 Özgürkent bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı Siteler, Gazi 2 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Alan Merkez, Karataş, Köseler 1, Emirler, Ceylanlı 27, Ceylanlı 3, Ceylanlı 1 bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Ceylanlı 84, Ceylanlı 48, Ceylanlı 94, Ceylanlı 96, Ceylanlı 71, Ceylanlı 92, Ceylanlı 46, Ceylanlı 56, Ceylanlı 69, Ceylanlı 97, Ceylanlı 88, Ceylanlı 64, Ceylanlı 59, Ceylanlı 91, Ceylanlı 62, Ceylanlı 58, Ceylanlı 65, Ceylanlı 93, Ceylanlı 17, Alan Merkez, Alan Çayırlık bölgelerine,
Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Samandağ ilçesine bağlı Cengiz Topel, Kilise, 4109., Eski Eserler, Pirinç, Arı, Barbaros, Cemal Gürsel 2, Aydın, Adana, Yeşilova, 4127., Cemal Gürsel 5, Kuyu, Yamaç, 4132., 4135., 98., Akarsu, 4148., 4105., Orman Yolu, 54., Serçe 1, Bal, Şht.Ümit Sıtkı Yıldırır, Cemal Gürsel 6, Hıdırbey, İngiliz Okulu 1, 4130., 4115., Mustafa Ateş, 4144., 101., 96., 106., Şengül, 4138., 4140., 4150., 4116., 522, 100., 4136., 99., 4106., 36., 4149., 95., 4137., İnönü, Cumhuriyet 5, Ahmet Arif, Muammer Aksoy bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.