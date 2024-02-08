Keskin Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret etti

Esnafları ziyaret eden Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Küçük Sanayi Sitesinde yapılan işler konteynerde yapılacak işler değildir. Konteynere ne makine sığar, ne torna sığır. Bir an önce, Altay Kışlası’ndaki Yeni Sanayi Sitesinin yapılması lazım.” dedi.

6 İŞ YERİ ÇÖKTÜ 20 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Malatya Küçük Sanayi Sitesi Çavuşoğlu Mahallesi Hünerli Caddesi üzerinde 20 işyerinin bulunduğu bloktaki 6 iş yeri çökerken, toplam 20 iş yeri zarar gördü. Beraberinde Malatya İmalat Demir, Tamir Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı Mehmet Altay ile esnaflara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan MESOB Başkanı Şevket Keskin, esnaflarla bir araya geldi ve iş makinesi ile yapılan kurtarma ve yıkım çalışmalarını takip etti.

6 iş yerinin çöktüğünü, toplamda 20 iş yerinin zarar gördüğünü, olayın gece meydana gelmesi nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralının olmamasının en büyük teselli olduğunu belirten MESOB Başkanı Şevket Keskin, 6 Şubat depremlerinin ardından 1 yıl geçmesine rağmen birçok sorunun çözülmediğini, sanayi sitesindeki esnafların korku ve panik içinde ayakta durmaya çalıştığını kaydetti.

“TEK TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASIDIR”

Keskin, “6 işyerimiz tamamen çöktü, 20 işyerimiz ise zarar gördü. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Depremden sonra 1 yıldır, 365 gündür küçük sanayi sitesinde hiçbir adım atma yoktur, hiçbir yere bakmak yoktur. Dert anlatacağınız kimse ortada yoktur. Küçük Sanayi Sitesinde yapılan işler konteynerde yapılacak işler değildir. Konteynere ne makine sığar, ne torna sığır. Bir an önce, Altay Kışlasındaki Yeni Sanayi Sitesinin yapılması lazım. Halen bir yıldır hiçbir adım atılmadı” dedi.

Keskin, Küçük Sanayi Sitesinin Malatya’nın kalbi olduğunu belirterek, “Burada siyasetçilerimizin destek olması lazım. Ama siyasetçilerin sanayi sitesine pek geldiği yok. Esnafımız sadece Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci’nin gelip gittiğini söylediler. Küçük Sanayi Sitesi, Malatya’nın kalbidir. Ticareti ayağa kaldırmadan, esnaf ve sanatkâr tezgâhının başına geçmediği sürece Malatya’yı ayağa kaldıramazsınız.” İfadelerini kaydetti.

Kaynak: BÜLTEN