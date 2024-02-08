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Adıyaman ve Niğde’nin dikkatine Saatler sürecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Adıyaman ve Niğde’nin dikkatine Saatler sürecek mask
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MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü; Köşk Mevkii’ne,

Yarın 09.30 ila 16.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Saray Mahallesi, Şeker Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Tepeköy Köyü‘ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bayat Köyü, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Seslikaya Köyü bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Orhanlı Beldesi; Fatih, Yavuz mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tepeköy Köyü’ne,

Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Çövek Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Adıyaman’da ise;

“Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kayalık Mahallesi 2483, 2478, 2444, 2443, 2446, 2448, 2445, 2439, 2434, 2435, 2430 Nolu Sokaklara” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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08 Şub 2024 - 10:56 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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