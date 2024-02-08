Kahramanmaraş ve Kayseri için uyarı verildi

KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:
“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçelerine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Tomarza ilçelerine bağlı Cumhuriyet, Yavuzselim mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.30 saatleri arasında Melikgazi ilçelerine bağlı Kıranardı Mahallesi’ne,
Yarın 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Develi ilçelerine bağlı Zile, Karacaören mahallelerine
Yarın 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Yahyalı ilçelerine bağlı İlyaslı Mahallesi’ne,
Yarın 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçelerine bağlı Kuşçu, İçmece, Kayadibi, Ovaçiftlik, Kovalı mahallelerine,
Yarın 13.30 ila 16.30 saatleri arasında Melikgazi ilçelerine bağlı Anbar Mahallesi’ne,
Yarın 13.30 ila 16.00 saatleri arasında Yahyalı ilçelerine bağlı Yerköy, Kocahacılı mahallelerine,
Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçelerine bağlı Battalgazi Mahallesi’ne,
Yarın 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan ilçelerine bağlı Gergeme Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Şadalak Mevkii,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Andırın ilçesine bağlı Kumarlı, Gökahmetli, Kıyıklı, Bektaşlı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Yukarı Kuyumcular Mahallesi Balduklar ve Camuzoğlu mevkiilerine,
Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Cennetpınarı Mahallesinde Bulunan Özel Trafolu Müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.